Як сонце впливає на людину і що робити, якщо зима набридла

Вплив сонця на організм людини більшість недооцінює, але без нього ми відчуваємо апатію, може початися безсоння і навіть м'язові болі. Що робити – у статті

Сонце впливає на людину: сонячне проміння заряджає нас вітаміном D, а його дефіцит викликає нудьгу / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Сонце впливає на організм людини, як не крути: більшість людей сонцезалежні, тому взимку, коли погода похмура, наша поведінка змінюється. Також при нестачі сонця ми недоотримуємо вітамін D, що позначається на здоров'ї: як виправити ситуацію – дізнаємося з експертами.

Наскільки сильний вплив сонця на організм людини?

Нестача сонячного світла може впливати на людину і у фізичному плані, і в розумовому, а також емоційному. Дефіцит сонця впливає на серцево-судинну, ендокринну, імунну, репродуктивну та нервову системи. Зимова апатія та нудьга також безпосередньо пов'язані з нестачею сонячного світла.

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Також сонце "керує" нашим настроєм та біоритмами, а ще впливає на оновлення шкіри, волосся та нігтів. До того ж, при дефіциті сонця порушується вироблення вітаміну D, яке дефіцит викличе серйозні проблеми зі здоров'ям.

Чому без сонця сумно, особливо до кінця зими?

Більшість з нетерпінням чекає на закінчення зими не тільки через холод, а й через зимову апатію та нудьгу. Як зазначає кандидат психологічних наук, психотерапевт Марина Діденко, це відбувається тому, що короткі світлові дні і довгі вечори призводять до посиленого вироблення мелатоніну. А він викликає сонливість і є антагоністом гормону радості – серотоніну.

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Марина Діденко / Фото: пресслужба

Зрештою під впливом гормонів наша працездатність знижується, сонливість зростає, з'являється апатія та зневіра. Похмурі дні, коли сонця на небі зовсім мало або взагалі його не видно, можуть спричинити погіршення нашого психоемоційного стану. Тому що нам хочеться безтурботності, яку нам "дарує" літо та сонце.

До нудьги, депресії та апатії також може призводити дефіцит вітаміну D: як зазначає гастроентеролог Євгенія Белінська, вироблення якого теж залежить від сонця.

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Євгенія Белінська / Фото: пресслужба

Але заповнити в організмі запаси цього вітаміну можна навіть без перебування на сонці.

Як взимку отримати вітамін D

Коли дефіцит вітаміну D в організмі помірний, гострих симптомів нестачі цього елементу може не бути. Та щойно організм не може більше компенсувати цей дефіцит, у людини з'являються:

слабкість у м'язах

нестабільність нервової системи

проблеми з кишечником (запори)

тягнучий біль у кістках таза, передпліччях, стегнах, до судом.

Взагалі вітамін D – це комплекс біологічно активних речовин: холекальциферолу, ергокальциферолу та інших. Ергокальциферол ми отримуємо разом з рослинною їжею; холекальциферол синтезується нашою шкірою під впливом ультрафіолету плюс потрапляє в організм з їжею тваринного походження.

Холекальциферол (вітамін D) синтезується нашою шкірою під впливом ультрафіолету плюс потрапляє до організму із тваринною їжею / Фото: unsplash.com

Отримати вітамін D можна з жирних сортів риби, молочних продуктів, яєчних жовтків. Джерелом промислового одержання вітаміну D є дріжджі. Щоб вітамін D засвоївся, потрібен жир, оскільки цей вітамін відноситься до жиророзчинних.

Дізнатися точно, є чи немає дефіциту вітаміну Dдопоможе аналіз крові на 25 (ОН) D. Також точно знаючи ваші показники здоров'я, лікар зможе коректно підібрати дозування, якщо потрібно додатково приймати препарати вітаміну D.

Додатковий прийом препарату може бути актуальним і зараз, оскільки навіть влітку мало хто з нас гуляє щодня на сонці по 15-20 хвилин у шортах та майці. А в холодну пору року такої можливості взагалі немає.

Та якщо однаково не вистачає сонця, що робити?

Працюйте не більше 8 годин на добу, залишайте час на відпочинок та достатню кількість сну. Інакше ви будете втомленими, і похмура погода дратуватиме ще більше.

Часто наш позитивний настрій залежить від точки зору і нам потрібно навчитися дивитися на світ через смарагдове скло навіть у похмуру погоду, – каже Марина Діденко. – Якщо ми фокусуватимемося на позитиві, то й почуватимемося краще. Науковці вже давно довели, що наші емоції часто залежать від наших думок.

Менше нудьгувати через дефіцит сонця допоможе:

Планування приємних подій, наприклад – відпустки. Влітку мріючи про відпустку ми її уявляємо, плануємо і процес підготовки також сповнює нас приємними емоціями. Цей підхід можна використати і взимку. Коліротерапія. У психології є окремий напрямок терапії кольором, коли кожен зі спектру кольорів пов'язують з різними емоціями. Купуйте собі якусь яскраву річ, наприклад, сумку, плащ або нові шарфики, які викликатимуть у вас та оточення радісні емоції. Використання системи Марі Кондо. Потрібно розділити речі на категорії: одяг, книги, документи, сентиментальні речі, кухня, ванна кімната та комоно (різне). Це не тільки допоможе навести лад у речах на тривалий час, але й сам процес буде дуже терапевтичним.

Коли не вистачає сонця, підняти настрій допоможуть позитивні емоції та яскраві кольори в одязі / Фото: unsplash.com

І потім постаратися відчути: якщо річ приносить задоволення та дарує приємні емоції, ми її залишаємо. А коли емоційно не озивається, викидається чи віддається на благодійність.

Наразі також почали використовувати лампи денного світла: повністю сонця вони не замінять, але такі світильники імітують природне освітлення До того ж такі лампи не мерехтять, тобто не провокує стрес. Чи потрібна вам така лампа, підкаже сімейний лікар.

Намагайтеся і в холодний сезон ловити сонце, а якщо починаєте відчувати занепокоєння, нудьгу, то зверніться за психологічною допомогою / Фото: unsplash.com

Якщо поганий настрій, стан апатії у вас не минає за кілька тижнів, і ви починаєте відчувати занепокоєння, страх, спустошеність – не терпіть, зверніться за психологічною допомогою.

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