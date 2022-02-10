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Как солнце влияет на человека и что делать, если зима надоела

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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10 февраля, 17:00
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Влияние солнца на организм человека многие недооценивают, но без него мы чувствуем апатию, может начаться бессонница и даже мышечные боли. Что делать – в статье
Солнце влияет на человека: солнечные лучи заряжают нас витамином D, а их дефицит вызывает хандру
Солнце влияет на человека: солнечные лучи заряжают нас витамином D, а их дефицит вызывает хандру / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Солнце влияет на организм человека, как не крути: большинство людей солнцезависимы, поэтому зимой, когда погода пасмурная, наше поведение меняется. Также при недостатке солнца мы недополучаем витамин D, что сказывается на здоровье: как исправить ситуацию – разбираемся с экспертами

Насколько сильно влияние солнца на организм человека?

Недостаток солнечного света может влиять на человека и в физическом плане, и в умственном, а также эмоциональном. Дефицит солнца оказывает влияние на сердечно-сосудистую, эндокринную, иммунную, репродуктивную и нервную системы. Зимняя апатия и хандра также напрямую связаны с недостатком солнечного света.

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Также солнце "управляет" нашим настроением и биоритмами, а еще влияет на обновление кожи, волос и ногтей. Кроме того, при дефиците солнца нарушается выработка витамина D, а его дефицит вызовет серьезные проблемы со здоровьем.

Почему без солнца грустно, особенно к концу зимы?

Многие с нетерпением ждут окончания зимы не только из-за холода, а из-за зимней апатии и хандры. Как отмечает э кандидат психологических наук, психотерапевт Марина Диденко, это происходит потому, что короткие световые дни и длинные вечера приводят к усиленной выработке мелатонина. А он вызывает сонливость и является антагонистом гормона радости – серотонина.

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Марина Диденко
Марина Диденко / Фото: пресс-служба

В итоге под влиянием гормонов наша работоспособность снижается, сонливость растет, появляется апатия и уныние. Пасмурные дни, когда солнца на небе совсем мало или вообще его не видно, могут вызвать ухудшение нашего психоэмоционального состояния. Потому что нам хочется беззаботности, которую нам "дарит" лето и солнце.

К хандре, депрессии и апатии также может приводить дефицит витамина D: как отмечает гастроэнтеролог Евгения Белинская, выработка которого тоже зависит и от солнца.

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Евгения Белинская
Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

Но восполнить в организме запасы этого витамина возможно даже без пребывания на солнце.

Как зимой получить витамин D

Когда дефицит витамина D в организме умеренный, острых симптомов нехватки этого элемента может и не быть. Но как только организм не в силах больше компенсировать этот дефицит, у человека появляются:

  • слабость в мышцах
  • нестабильность нервной системы
  • проблемы с кишечником (запоры)
  • тянущие боли в костях таза, предплечьях, бедрах, вплоть до судорог.

Вообще витамин D – это комплекс биологически активных веществ: холекальциферола, эргокальциферола и других. Эргокальциферол мы получаем вместе с растительной пищей; холекальциферол синтезируется нашей кожей под воздействием ультрафиолета плюс попадает в организм с пищей животного происхождения.

Холекальциферол (витамин D) синтезируется нашей кожей под воздействием ультрафиолета плюс попадает в организм с животной пищей
Холекальциферол (витамин D) синтезируется нашей кожей под воздействием ультрафиолета плюс попадает в организм с животной пищей / Фото: unsplash.com

Получить витамин D можно из жирных сортов рыбы, молочных продуктов, яичных желтков. Источником промышленного получения витамина D являются дрожжи. Чтобы витамин D усвоился, нужен жир, поскольку данный витамин относится к жирорастворимым.

Узнать точно, есть или нет дефицит витамина D поможет анализ крови на 25 (ОН) D. Также точно зная ваши показатели здоровья, врач сможет корректно подобрать дозировку, если нужно будет дополнительно принимать препараты витамина D.

Дополнительный прием препарата может быть актуален и сейчас, поскольку даже летом мало кто из нас гуляет ежедневно на солнце по 15-20 минут в шортах и майке. А в холодное время года такой возможности вообще нет.

А если все равно не хватает солнца, что делать?

Работайте не более 8 часов в сутки, оставляйте время на отдых и достаточное количество сна. Иначе вы будете уставшими, и пасмурная погода станет раздражать еще больше.

Часто наш позитивный настрой зависит от точки зрения и нам нужно научиться смотреть на мир через изумрудные стекла даже в пасмурную погоду, – говорит Марина Диденко. – Если мы будем фокусироваться на позитиве, то и чувствовать себя будем лучше. Ученые уже давно доказали, что наши эмоции часто зависят от наших мыслей.

Меньше хандрить из-за дефицита солнца поможет:

  1. Планирование приятных событий, например – отпуска. Летом мечтая об отпуске мы его представляем, планируем и процесс подготовки также наполняет нас приятными эмоциями. Этот подход можно использовать и зимой.
  2. Цветотерапия. В психологии есть отдельное направление терапии цветом, когда каждый из спектра цветов связывается с различными эмоциями. Купите себе какую-то яркую вещь, например, сумку, плащ или новые шарфики, которые будет вызывать у вас и окружающих радостные эмоции.
  3. Использование системы Мари Кондо. Нужно разделить вещи на категории: одежда, книги, документы, сентиментальные вещи, кухня, ванная и комоно (разное). Это не только поможет навести порядок в вещах на длительное время, но и сам процесс будет очень терапевтическим.

Когда не хватает солнца, поднять настроение помогут позитивные эмоции и яркие цвета в одежде
Когда не хватает солнца, поднять настроение помогут позитивные эмоции и яркие цвета в одежде / Фото: unsplash.com

И потом постараться прочувствовать: если вещь приносит удовольствие и дарит приятные эмоции, мы ее оставляем. А когда эмоционально не отзывается, выбрасывается или отдается на благотворительность.

Сейчас также стали использовать лампы дневного света: полностью солнца они не заменят, но такие светильники имитируют естественное освещение. К тому же такие лампы не мерцают, а значит не провоцирует стресс. Нужна ли вам такая лампа, подскажет семейный врач.

Старайтесь и в холодный сезон ловить солнце, а если начинаете чувствовать беспокойство, хандру, то обратитесь за психологической помощью
Старайтесь и в холодный сезон ловить солнце, а если начинаете чувствовать беспокойство, хандру, то обратитесь за психологической помощью / Фото: unsplash.com

Если плохое настроение, состояние апатии у вас не проходит через несколько недель, и вы начинаете чувствовать беспокойство, страх, опустошенность – не терпите, обратитесь за психологической помощью.

Также читайте: "Как укрепить иммунитет и противостоять ковиду", "Как варить гречку с пользой".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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