Хандра та тривожність взимку – чому нам неспокійно і що з цим робити

Дефіцит сонця, холод, стрес майбутніх свят і навіть зайва кава підвищують почуття тривожності. У цей період важливо знайти баланс між відпочинком та роботою

Нам неспокійно зимою із-за дефіциту солнца, а знизити тривожність допоможе релакс, хоббі та психотерапія / Фото: Колаж: Сьогодні

Апатія та нудьга ще з осені проявляється у багатьох людей, і з настанням холодів тривожність може посилитися. Іноді навіть чашка кави на ніч , особливо у молоді, може викликати зайву тривожність та безсоння. Чому нам неспокійно у холодний сезон і що з цим робити, розбираємося з експертами.

Чому взимку нам буває сумно

Наші настрій та самопочуття безпосередньо пов'язані із тривалістю світлового дня. Оскільки взимку короткий день, ми отримуємо мало сонця, то в організмі виробляється менше мелатоніну. Також часто в зимовий час ми недоотримуємо вітамін D, який синтезується під впливом сонячного проміння.

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Зимовий дефіцит мелатоніну та серотоніну призводить до сонливості, додає нам хандри та стану зневіри / Фото: freepik.com

Як зазначає психотерапевт, кандидат психологічних наук Марина Діденко , мелатонін відповідає за регулювання нашого "біологічного годинника" та виробляється в одному з відділів головного мозку. Мелатонін є антагоністом, тобто протилежністю серотоніну, який називають гормоном радості.

Це нейромедіатор, який великою мірою впливає на наші емоції та настрій. Тому порушення вироблення мелатоніну та серотоніну призводить до сонливості, додають нам хандри та стану зневіри.

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Дефіцит вітаміну D, як зазначає гастроентеролог Євгенія Бєлінська, призводить до нестабільності нервової системи та м'язової слабкості. Також недолік цього вітаміну пов'язують також з ослабленням імунітету, тобто рівень опору організму на ГРВІ падає, ми частіше хворіємо. А на тлі застуд чи грипу природно з'являється апатія та нудьга.

Як залишатися бадьорим та енергійним зимою?

У холодну пору року важливо "зловити" баланс між відпочинком та роботою та зуміти його підтримувати. Не зраджуйте улюбленим звичкам – продовжуйте спілкуватися із друзями, ходити на різні заходи. Важливо повноцінно відпочивати та висипатися: не переробляйте більше 8 годин на добу. Інакше не уникнути появи хронічної втоми та ще більшого роздратування та невдоволення життям.

Зате зараз саме час постаратися почати реалізовувати плани, до яких "не доходили руки" – нове захоплення, активності, як мінімум, складіть список справ, які хотіли б розпочати. Ще підняти настрій та зарядитися позитивом допоможуть яскраві кольори в одязі. У психології навіть є окремий напрямок терапії кольором, коли кожен із спектра кольорів пов'язується з різними емоціями.

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Яскравий зимовий одяг, активності або нове захоплення допоможуть менше нудитися взимку / Фото: freepik.com

Чорні, сірі кольори та тони в одязі практичніші, але вони пригнічують. Яскрава куртка, шапка, взуття чи бодай шарф виручать ситуацію. А ще корисно перебрати свій гардероб та позбутися непотрібних речей. Створити затишнішу атмосферу допоможуть милі подушечки, свічки, букети та інші елементи домашнього декору. І постарайтеся в холодну погоду частіше шукати час для розслаблення, масажів, медитацій.

У плані дефіциту вітаміну D – приймайте вітамінний комплекс лише після погодження з лікарем. Щоб коректно підібрати дозування, попередньо краще здати аналіз крові на 25(ОН) Д. Далі лікар, залежно від результату аналізу, скаже, що вам робити.

Як відрізнити зимову нудьгу від депресії?

Тривалий стан апатії (більше двох тижнів), почуття тривожності, спустошеності – це "тривожні дзвінки". Якщо до того ж складно стало концентруватися, ви різко схудли або навпаки, набрали вагу, все валиться з рук, порушився сон, відвідують суїцидальні думки, то не терпіть.

У таких випадках важливо проконсультуватися у психолога чи психотерапевта. Ви разом напрацюєте індивідуальні методи подолання "зимового симптому" або визначте, чи це не є більш серйозним.

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