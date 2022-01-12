Чим найкраще збити температуру у дитини – відповідь лікаря Комаровського

Коли дуже висока температура і дитина бліда, щоб збити жар, краще використовувати сироп, розчин, суспензію, а не свічки – рекомендує Євген Комаровський

Збити температуру дитині, якщо вона висока, найкраще жарознижувальним сиропом або розчином / Фото: Колаж: Сьогодні

Свічки чи сироп? Який засіб вибрати, якщо у дитини піднялася температура ? Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, що варіанти лікування залежать від стану малюка, а також розповів, якої помилки найчастіше припускаються батьки.

Якщо ви вирішили використовувати лікувальну свічку , то важливо знати, що всмоктування через пряму кишку, куди вона вставляється, відбувається набагато повільніше, ніж всмоктування зі шлунка. А ще ефект препарату буде розтягнутий за часом.

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Тому якщо у дитини помірна температура (наприклад, 38 градусів) та попереду ціла ніч, тоді можна ввести свічку, – порекомендував лікар-педіатр вищої категорії в інтерв'ю для каналу "Україна"

Зовсім інакші справи, якщо дитині дуже погано, і тому їй потрібно допомогти якнайшвидше. Зазвичай багато батьків роблять поширену помилку, використовуючи у такому разі свічку. Але за високої температури тіла (вище 39 градусів) відбувається централізація кровообігу: виникає спазм периферичних судин та слизових оболонок.

Якщо температура помірна (38 градусів) і попереду ніч, можна замість жарознижуючого сиропу використовувати свічку / Фото: freepik.com

Організм забезпечує кровопостачання життєво важливих органів (легкі, серце, мозок). У такому стані відбувається ще й спазм прямої кишки, тому ефекту від введення свічки не буде.

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Коли дуже висока температура і дитина виглядає блідою, краще використовувати рідку лікарську форму, – сказав лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Це може бути сироп, розчин чи суспензія

Тобто у батьків є два варіанти дій :

Перший: якщо помірна температура і попереду ціла ніч – підійде свічка.

Друге: якщо дуже висока температура і потрібно негайно допомогти дитині – використовуйте рідкі лікарські форми.

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Всі свої питання щодо здоров'я дітей і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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