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Наступної осені вам не обійтися без суконь та костюмів, як на показі GASANOVA

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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5 лютого, 22:41
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Дизайнер надихнувся стилем жінок 1920-х років. На подіумі Ukrainian Fashion Week гості показу побачили прозорі сукні, пір'я та багато яскраво-червоних образів
GASANOVA Pre-Fall 22
GASANOVA Pre-Fall 22 / Фото: fashionweek.ua, Колаж: Сьогодні

Під час створення колекції Pre-Fall 2022, яка була представлена в рамках Ukrainian Fashion Week , Ельвіра Гасанова надихнулася революційними 1920-ми/ Відлуння бунтівних подій, емансипація жінок – все змінило звичний спосіб життя і моду десятиліття. На зміну вікторіанським пишним платтям і корсетам прийшли менш довгі спідниці, вільні фасони, занижена талія, а ось любов до вишивок та розсипу каміння тільки зміцнилася.

GASANOVA Pre-Fall 2022
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua

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До характерних елементів того часу — пір'я, розкоші та каміння — дизайнерка додала сучасні силуети та матеріали. Костюм із льону, укорочені жакети та міні-спідниці з бахромою, напівпрозорі блузи та сукні з сітки, акцентні вирізи та підкреслена талія – нова колекція вдало поєднує протилежні грані 1920-х та 2020-х.

GASANOVA Pre-Fall 2022
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua

Завжди дивуюся, як у мені поєднуються такі різні особи. Перша любить чорний колір та мінімалізм, а друга вже п'ять років створює речі з камінням. У колекції Pre-Fall 2022 зі стилісткою Женею Скварською ми поєднали ці несхожі грані.

В результаті вийшли максимально витончені, але при цьому суворі костюми з блискучими вишивками, камінням і, звичайно, ми не забули про ефектні сукні. Переважають у колекції відтінки шоколаду та троянди з полуницею – ідеальний рецепт для будь-якої вечірки цього літа, – коментує Ельвіра Гасанова.

GASANOVA Pre-Fall 2022
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua

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Експерти прогнозували повернення "нових" 1920-х після пандемії і, здається, мали рацію. Любов до гарного вбрання, бажання без жодних обмежень показувати їх світові і вдаватися до гедонізму — те, що поєднує бурхливі 20-ті і наш час.

GASANOVA Pre-Fall 2022 | Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 | Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 | Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 | Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 | Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 | Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 | Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 | Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 | Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 | Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 | Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 | Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 | Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 | Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 | Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 | Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 | Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 | Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 | Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 | Фото: fashionweek.ua
GASANOVA Pre-Fall 2022 / Фото: fashionweek.ua
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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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