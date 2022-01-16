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7 порад, як навчитися робити селфі – розповідає Лілія Ребрик

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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16 січня, 13:07
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Ще у 2013 році селфі стали настільки популярними, що його визнали словом року та додали до Оксфордського словника англійської мови. Читайте практичні рекомендації телеведучої, як зробити ідеальне селфі
Як зробити ідеальне селфі
Як зробити ідеальне селфі / Фото: Museum Of Selfies

Якщо вам подобається фотографуватися, але поряд немає людини, яка може робити хороші знімки, на допомогу прийдуть селфі. У власній рубриці "Ліля радити" ведуча програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілія Ребрик розкрила лайфхаки, як самостійно створити вдалі фото.

Дуже часто буває, що людина не подобається собі на фото. Тому раджу всім почати із селфі, – зазначає ведуча програми "Ранок з Україною" Лілія Ребрик. – Зробіть його наодинці, коли ніхто не бачить, поекспериментуйте, подивіться, як краще – на освітлення, проти нього, праворуч, ліворуч.

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І найголовніше – не забудьте протерти фронтальну камеру, тому що якщо вона чиста, то і обличчя у вас вийде гладке і чистеньке.

Сама поширена помилка, каже телезірка, робити селфі знизу. Тоді обличчя вийде великим і з'явиться об'єм, який вам не потрібен. В анфас фото також зазвичай виходять не найвдаліші.

Замість цього слід трохи підняти руку з телефоном вгору, повернути голову на 45 градусів і трохи підняти підборіддя. З якого боку ви подобаєтеся більше – вибір за вами.

Лілія Ребрик
Лілія Ребрик / Фото: пресслужба

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І ось вам ще одна порада – перевертаємо телефон, дивимось у камеру яка тепер буде внизу, і робимо фото. Усі мішечки чи синці під очима зникнуть. Повірте, це працює! – ділиться лайфхаком Лілія.

Робити знімки можна як з природним освітленням – сонцем, так і зі штучним – наприклад, спеціальною селфі-лампою, яка дозволяє коригувати інтенсивність. Але будьте уважні – якщо світло надто яскраве, то на фото ви будете жмуритися. Тому оберіть зручний для ваших очей варіант.

Лілія Ребрик
Лілія Ребрик / Фото: пресслужба

І нарешті – коли ми тримаємо телефон витягнутою рукою, у нас напружується ключиця, працюють м'язи, за рахунок чого на фото виходить гарне декольте. Це теж лайфхак, як створити ефект рельєфності, – розкрила секрети успішного позування Лілія Ребрик.

Дивіться рубрику "Ліля радити" у програмі "Ранок з Україною" щосереди о 6:30 на телеканалі "Україна".

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Читайте також: За 13 років майже 400 людей загинули під час спроби зробити селфі

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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