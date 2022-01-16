7 порад, як навчитися робити селфі – розповідає Лілія Ребрик

Ще у 2013 році селфі стали настільки популярними, що його визнали словом року та додали до Оксфордського словника англійської мови. Читайте практичні рекомендації телеведучої, як зробити ідеальне селфі

Як зробити ідеальне селфі / Фото: Museum Of Selfies

Якщо вам подобається фотографуватися, але поряд немає людини, яка може робити хороші знімки, на допомогу прийдуть селфі. У власній рубриці "Ліля радити" ведуча програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілія Ребрик розкрила лайфхаки, як самостійно створити вдалі фото.

Дуже часто буває, що людина не подобається собі на фото. Тому раджу всім почати із селфі, – зазначає ведуча програми "Ранок з Україною" Лілія Ребрик. – Зробіть його наодинці, коли ніхто не бачить, поекспериментуйте, подивіться, як краще – на освітлення, проти нього, праворуч, ліворуч.

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І найголовніше – не забудьте протерти фронтальну камеру, тому що якщо вона чиста, то і обличчя у вас вийде гладке і чистеньке.

Сама поширена помилка, каже телезірка, робити селфі знизу. Тоді обличчя вийде великим і з'явиться об'єм, який вам не потрібен. В анфас фото також зазвичай виходять не найвдаліші.

Замість цього слід трохи підняти руку з телефоном вгору, повернути голову на 45 градусів і трохи підняти підборіддя. З якого боку ви подобаєтеся більше – вибір за вами.

Лілія Ребрик / Фото: пресслужба

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І ось вам ще одна порада – перевертаємо телефон, дивимось у камеру яка тепер буде внизу, і робимо фото. Усі мішечки чи синці під очима зникнуть. Повірте, це працює! – ділиться лайфхаком Лілія.

Робити знімки можна як з природним освітленням – сонцем, так і зі штучним – наприклад, спеціальною селфі-лампою, яка дозволяє коригувати інтенсивність. Але будьте уважні – якщо світло надто яскраве, то на фото ви будете жмуритися. Тому оберіть зручний для ваших очей варіант.

Лілія Ребрик / Фото: пресслужба

І нарешті – коли ми тримаємо телефон витягнутою рукою, у нас напружується ключиця, працюють м'язи, за рахунок чого на фото виходить гарне декольте. Це теж лайфхак, як створити ефект рельєфності, – розкрила секрети успішного позування Лілія Ребрик.

Дивіться рубрику "Ліля радити" у програмі "Ранок з Україною" щосереди о 6:30 на телеканалі "Україна".

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