Дослідження: За 13 років майже 400 людей загинули під час спроби зробити селфі

Аналітики зазначають, що люди не обережні у спробі зробити гарний кадр. Більшість зривалася з висоти, гинула в ДТП і тонула

Селфі стали однією з причин загибелі людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Згідно з даними, опублікованими у науковому журналі Journal of Travel Medicine, починаючи з 2008 року 379 людей у світі загинули, роблячи селфі. Аналітики зазначають, що це число продовжує зростати.

В середньому з початку 2021 року щотижня одна людина гинула, намагаючись зробити селфі.

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Дослідження провели семеро вчених іспанської організації Foundation iO, яка займається вивченням тропічних хвороб. Вони вивчили статистику загибелі людей, пов'язаних із селфі, у період з січня 2008 по липень 2021.

В основному були вивчені новинні повідомлення у 50 країнах світу. Цікаво, що найбільше людей загинуло в Індії – 100. На другому місці опинилися відразу дві країни – США (39) та Росія (33).

У топ-10 країн із найбільшою кількістю смертей через селфі увійшли:

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Пакистан,

Бразилія,

Австралія,

Іспанія,

Індонезія,

Мексика,

Болівія,

Велика Британія.

Вчені пояснили, що в Індії люди гинули, коли виглядували з вікон чи дверей поїздів у спробі зробити селфі.

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У США та Росії смертність через селфі в основному пояснюється великою площею країн та їх туристичними місцями.

Згідно зі звітом, більшість людей загинули під час селфі, зірвавшись з водоспаду, скель та дахів. Таких випадків зафіксовано 216. Ще 123 особи загинули внаслідок ДТП, 66 – потонули, 24 – від вогнепальних поранень та 17 – від диких тварин.

Дві третини всіх жертв – чоловіки. Щодо віку постраждалих:

41% – люди до 19 років,

37% – люди від 20 до 29 років.

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