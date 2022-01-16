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7 советов, как научиться делать селфи – рассказывает Лилия Ребрик

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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16 января, 13:07
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Еще в 2013 году селфи стали настолько популярными, что его признали словом года и добавили в Оксфордский словарь английского языка. Читайте практические рекомендации телеведущей, как сделать идеальное селфи
Как сделать идеальное селфи
Как сделать идеальное селфи / Фото: Museum Of Selfies

Если вам нравится фотографироваться, но рядом нет человека, который может делать хорошие снимки, на помощь придут селфи. В собственной рубрике "Ліля радить" ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилия Ребрик раскрыла лайфхаки, как самостоятельно создать удачные фото.

Очень часто бывает, что человек не нравится себе на фото. Поэтому советую всем начать с селфи, – отмечает ведущая программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик. – Сделайте его наедине, когда никто не видит, поэкспериментируйте, посмотрите, как лучше – на освещение, против него, справа, слева.

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И самое главное – не забудьте протереть фронтальную камеру, потому что если она чистая, то и лицо у вас получится гладкое и чистенькое.

Самая распространенная ошибка, говорит телезвезда, делать селфи снизу. Тогда лицо получится большим и появится объем, который вам точно не нужен. В анфас фото также обычно получаются не самые удачные.

Вместо этого следует слегка поднять руку с телефоном вверх, повернуть голову на 45 градусов и немного поднять подбородок. С какой стороны вы нравитесь себе больше – выбор за вами.

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик / Фото: пресс-служба

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И вот вам еще один совет – переворачиваем телефон, смотрим в камеру, которая теперь будет внизу, и делаем фото. Все мешочки или синячки под глазами исчезнут. Поверьте – это работает! – делится лайфхаком Лилия.

Делать снимки можно как с естественным освещением – солнцем, так и с искусственным – например, специальной селфи-лампой, позволяющей корректировать интенсивность. Но будьте внимательны – если свет слишком яркий, то на фото вы будете жмуриться. Поэтому выберите удобный для ваших глаз вариант.

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик / Фото: пресс-служба

И наконец – когда мы держим телефон вытянутой рукой, у нас напрягается ключица, работают мышцы, за счет чего на фото получается красивое декольте. Это тоже лайфхак, как создать эффект рельефности, – раскрыла секреты удачного позирования Лилия Ребрик.

Смотрите рубрику "Ліля радить" в программе "Ранок з Україною" каждую среду в 6:30 на телеканале "Украина".

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Читайте также: За 13 лет почти 400 человек погибли при попытке сделать селфи

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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