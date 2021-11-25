Dior вибачилися за те, що понівечили китаянок у новій рекламі бренду

Dior потрапив у неприємну ситуацію – на нього образився китайський народ. Приводом стала фотографія з виставки бренду у Шанхаї. До речі, темою до обговорення українських покупців марки стали нові кросівки Dior за 32 тисячі гривень.
Хейт розпочався після публікації знімку азіатської жінки з макіяжем у стилі smoky eyes та сумкою Lady Dior у руках, зробленого спеціально для каталогу бренду. Також китайці не зрозуміли, навіщо дівчині намалювали неприроднє для їхнього народу ластовиння, намагаючись підігравати смакам західного світу.
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Ми видалили цю роботу одразу після появи критики в інтернеті. Ми високо цінуємо думку людей, поважаємо почуття китайців і суворо дотримуємося китайських законів.
— написали представники компанії в офіційному прес-релізі.
Цікаво, що авторка фото – 41-річна фешн-фотограф Чен Ман. Вона також переосмислила ситуацію та написала у соцмережах:
Я глибоко замислилась і звинуватила себе у своєму дитячому невігластві. Я думаю, що маю офіційно вибачитися перед усіма. Я корінна китаянка і дуже люблю нашу батьківщину. Я також знаю, що як художній працівник я маю взяти на себе місію передачі культури китайської нації та використати свої власні роботи, щоб показати красу Китаю. Це також мета, заради якої я хочу старанно працювати. Мені дуже шкода і я ще раз вибачаюсь. Я видалила відповідний контент із різних платформ, щоб не завдати шкоди всім.
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