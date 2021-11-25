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Dior вибачилися за те, що понівечили китаянок у новій рекламі бренду

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
25 листопада, 17:25
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Представники компанії повідомили, що вже видалили скандальну роботу. Але Інтернет пам'ятає все
Dior вибачився перед китайським народом
Dior вибачився перед китайським народом / Фото: Колаж: Сьогодні

Dior потрапив у неприємну ситуацію – на нього образився китайський народ. Приводом стала фотографія з виставки бренду у Шанхаї. До речі, темою до обговорення українських покупців марки стали нові кросівки Dior за 32 тисячі гривень.

Хейт розпочався після публікації знімку азіатської жінки з макіяжем у стилі smoky eyes та сумкою Lady Dior у руках, зробленого спеціально для каталогу бренду. Також китайці не зрозуміли, навіщо дівчині намалювали неприроднє для їхнього народу ластовиння, намагаючись підігравати смакам західного світу.

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Скандальна фотографія Dior, на яку образилися китайці
Скандальна фотографія Dior, на яку образилися китайці / Фото: Telegram

Ми видалили цю роботу одразу після появи критики в інтернеті. Ми високо цінуємо думку людей, поважаємо почуття китайців і суворо дотримуємося китайських законів.

— написали представники компанії в офіційному прес-релізі.

Цікаво, що авторка фото – 41-річна фешн-фотограф Чен Ман. Вона також переосмислила ситуацію та написала у соцмережах:

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Фотограф Чен Ман, автор скандального знімку для Dior
Фотограф Чен Ман, автор скандального знімку для Dior / Фото: Инстаграм

Я глибоко замислилась і звинуватила себе у своєму дитячому невігластві. Я думаю, що маю офіційно вибачитися перед усіма. Я корінна китаянка і дуже люблю нашу батьківщину. Я також знаю, що як художній працівник я маю взяти на себе місію передачі культури китайської нації та використати свої власні роботи, щоб показати красу Китаю. Це також мета, заради якої я хочу старанно працювати. Мені дуже шкода і я ще раз вибачаюсь. Я видалила відповідний контент із різних платформ, щоб не завдати шкоди всім.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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