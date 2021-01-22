"Бив, плював в обличчя і зраджував": Ольга Бузова зі скандалом розлучилася з хлопцем-блогером

Пара була у стосунках півтора року

Телеведуча і співачка Ольга Бузова, яка переспівала хіт Алли Пугачової, зі скандалом розійшлася зі своїм хлопцем, відеоблогером Давидом Манукяном, більш відомим як Дава.

Ще зовсім недавно пара відпочивала на Мальдівах і публікувала яскраві спільні фото з відпустки, як тепер Бузова у фарбах описала, як Давид зраджував її і часто підіймав на неї руку. До слова, фанати артистки в шоці, адже два дні тому Бузова відзначила свій день народження і постила "щасливі" фото і відео в Instagram.

Давид Манукян та Ольга Бузова Фото: instagram.com/buzova86

"Може, пора розповісти твоїй мамі, яке ти чудовисько насправді, як ти мене б'єш, плюєш в обличчя і ображаєш", – написала Бузова в листуванні з Давой, яку опублікувала в Instagram.

Також Ольга поцікавилася у підписників: "Показати, як він трахає повій, або як б'є мене?"

Скріншот: соцмережі

"Нас більше немає. Я вільна дівчина. Я змушена це написати, щоб не було зайвих запитань, тому що людина творить страшні і не зрозумілі для мене речі. Я благаю не ставити більше ніяких запитань. Допоможіть зараз мені вижити. Сестра з інсультом, мама з бабусею в Литві, яка бореться з раком. І це не все, що я переживаю зараз. Я вдячна йому за миті щастя. Я любила і люблю. Але! Але – це але, я не можу сказати з поваги до своєї любові", – написала Бузова в Instagram.

Зазначимо, що Бузова і Манукян були разом з вересня 2019 року.

Нагадаємо, Потап через скандал виключив пісню з Бузовою з нового альбому MOZGI.

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