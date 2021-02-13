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"Це не кінець життя": зірка "Папіка" розповіла, як прийшла до тями після викидня

Сьогодні, 10:06

Дар'я Петрожицька втратила дитину

Українська акторка Дар'я Петрожицька, яка перехворіла на COVID-19, зізналася, що втратила дитину. Це сталося з нею кілька років тому, коли Дар'я готувалася до весілля зі своїм коханим, актором Олексієм Петрожицьким.

Про пережите горе артистка розповіла в інтерв'ю з Машею Єфросиніною, опублікованому в YouTube-каналі ведучої.

"Я завагітніла. І не доносила буквально день до третього місяця... І так сталося, що був викидень. Але весілля вирішили не відміняти", – поділилася 29-річна Петрожицька.

Дар'я Петрожицька
Дар'я Петрожицька
Фото: instagram.com/petrozhitskaya

За словами дівчини, все сталося в один з вечорів, коли вона поїхала до Чернігова відвідати свою маму. Ще в дорозі Даші стало погано, у неї почав боліти живіт. Вже на місці її забрала швидка, адже у акторки була кровотеча.

"Мене привезли до лікарні, і у мене о третій годині ночі почалася кровотеча, і почав прямо пекельно боліти живіт. Я пам'ятаю той момент, коли мені дають папірець такий, що я відмовляюся від дитини. А я ридаю, і не відмовляюся...", – згадує Петрожицька.

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Артистка зізнається, що довго відходила від того, що трапилося, і перші кілька років навіть святкувала день народження малюка, який так і не з'явився на світ.

"Чому я готова зараз розповісти цю історію – щоб жінки, в яких таке трапиться, знали, що це не кінець життя... Все буде добре. І звинувачувати себе теж не варто. Так сталося – значить так треба було. Це правда", – підсумувала Дар'я.

Нагадаємо, що раніше Дар'я Петрожицька розповіла, чому не знайомиться з чоловіками в інтернеті.

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