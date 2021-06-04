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Анфісу Чехову домагався російський продюсер: кидався з поцілунками і кликав у лазню

Сьогодні, 07:27

За словами російської зірки, відмова від інтиму коштувала їй роботи, яку вона шукала довгих два роки

Анфіса Чехова була жертвою сексуального насильства
Анфіса Чехова була жертвою сексуального насильства
Фото: Сьогодні

Російська телеведуча Анфіса Чехова, яка недавно розкрила наслідки екстремального схуднення, розповіла про сексуальні домагання з боку продюсера одного з музичних телеканалів, куди майбутня зірка прийшла працювати. Їй тоді було всього 23 роки.

"Було таке один раз за всю мою кар'єру, – зізналася телеведуча в інтерв'ю на YouTube-каналі Алена, блин! – Я зараз чесно не пам'ятаю його імені та прізвище, але йому гикається не перший день, не перший рік... Це був одружений чоловік, продюсер, але не генеральний, з телеканалу МузТВ", – зазначила Чехова.

Телеведуча Анфіса Чехова
Телеведуча Анфіса Чехова
Фото: instagram.com/achekhova

За словами зірки, відмова від інтиму коштувала їй роботи, яку в той час вона шукала два роки.

"Він кликав мене у лазню обговорити сценарій. Тоді я відчула, наскільки це складна історія, – згадує телеведуча. – Мене два роки не брали на жодну роботу. І раптом мене беруть у програму "Проти ночі". Продюсер постійно пропонував: "Давай в лазню, обговоримо". Була дилема: треба було так відмовитися, щоб мене не вигнали з роботи. У підсумку йому набридло мене вмовляти, він накинувся з поцілунками, повалив на диван. Я різко його відштовхнула... Мене звільнили фактично на наступний день".

Анфіса додала, що її кривдник не дуже відома особа: "Хто мене ображає, той до популярності не доживає. Я навіть не впевнена, що він ще працює на телебаченні".

Нагадаємо, Анфіса Чехова зізналася, що ледь не померла на дні народження Наташі Корольової. Крім цього, зірка екрану розповіла, що її жорстоко бив коханий чоловік за її рішення піти від нього.

Анфіса Чехова – російська теле- і радіоведуча, співачка, актриса театру, кіно та телебачення. Вела різні шоу: "Давай одружимося", "Як вийти заміж", "Секс з Анфісою", "На добраніч, мужики!".

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