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iPad Pro оснастять новітньою операційною системою: що зміниться

Сьогодні, 16:44

Система iOS 14.5 буде працювати вже в базовій комплектації

Поки фанати Apple насолоджуються новим дизайном iPhone 13 Pro , фотографії якого злили в мережу, компанія вирішила також кардинально оновити свій iPad Pro. Тепер в ньому вже в базі буде встановлена операційна система iOS 14.5. Це додасть багато корисних функцій.

Про це повідомляє Telegram-канал " Терабіт: it технології ".

iPad
iPad
Фото: Pigtou, @xleaks7

За даними різних джерел, новий iPad Pro 2021 буде першим пристроєм, який зможе працювати на новітній операційній системі iOS 14.5.

Наприклад, тепер всі користувачі Apple Watch зможуть розблокувати особисті смартфони навіть не знімаючи захисну маску, в яких потрібно ходити в громадських місцях. Крім того, буде можлива підтримка контролерів PlayStation 5 і Xbox Series X.

Також повідомляється, що операційна система iOS 14.5 пройшла всі тестування, а тому її запускатимуть вже в поточному місяці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як власноруч наклеїти захисне скло на смартфон, щоб не переплачувати.

Також ми повідомляли про те, що що додаток в смартфоні позбавило американця біткоіни на 600 тисяч доларів.

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