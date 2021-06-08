Нові сповіщення і покращений FaceTime. В Apple представили нову iOS 15

На техноконвенті в Сан-Франциско офіційно представили нову операційну систему – до чого готуватися власникам "яблучної" техніки

На WWDC 2021 представили нові функції "яблучної" техніки. Фото: колаж "Сьогодні"

На користувачів техніки на базі операційної системи IOS чекають чергові реновації – оновлені сповіщення, нові функції і ще більше захисту конфіденційності.

Про це повідомили на конференції WWDC, яку Apple щорічно проводить в Сан-Франциско.

На техноконвенті представили чергову версію ОС, 15-у за рахунком. "Сьогодні" розбиралися, до чого варто готуватися користувачам "яблучної" техніки після оновлення.

Сповіщення

В IOS 15 текстові повідомлення супроводжуватимуться фотографіями контактів, а самі сповіщення стануть більшими.

Також буде додана функція їх концентрації Focus – сповіщення можна буде групувати.

Ще одна нова функція – Summary. Вона дозволить отримувати певні групи повідомлення у вигляді дайджесту і в певний час. Причому його можна як налаштувати самостійно, так і довірити це штучному інтелекту.

При цьому настройки на всіх пристроями користувача будуть синхронізовані.

iMessage

Всі файли, отримані через iMessage буде автоматично групуватися в колажі або стопки і зберігатися у відповідних додатках: музика – в Apple Music, фото – в фотогалереї і т.д.

При цьому в папці Shared with You можна буде переглянути весь контент, отриманий через повідомлення.

Додано режим "Не турбувати", який передбачає прийняття тільки термінових повідомлень.

Камера

З'явилася нова функція Live Text – тепер штучний інтелект може розпізнати текст на будь-якому зображенні (зокрема, скріншоті). Також його можна буде виділити, вибрати, перевести або скопіювати.

Правда, поки що підтримуються тільки сім мов: англійська, китайська, французька, італійська, німецька, іспанська та португальська.

Додано функцію Visual Look Up – аналог Google Lens, який дозволить проводити візуальний пошук об'єкта в кадрі. На старті в Apple обіцяють розпізнання предметів мистецтва, книг, об'єктів природи, домашніх тварин і пам'яток.

Також з'явилася можливість створення Memory Mixes – на фото з альбому можна накласти музику і поділитися спогадом з іншими користувачами Apple.

FaceTime

Додано портретний режим для відео і режим перегляду у вигляді сітки. А завдяки підтримці Spatial Audio тепер можна буде виділити звук голосу залежно від ситуації.

Крім того, тепер можна створювати посилання на відеодзвінок, що спрощує приєднання до групових відеодзвінків.

Ще в цей самий момент можна буде ділитися музикою, відео і фільмами, а також показати свій екран.

Інші додатки

Менше змін зазнали програма "Карти", "Погода", Safari і Wallet – тепер в нього можна додавати свої документи, як в "Дії".

Розширено функціональність Spotlight – додано інформативні картки для знаменитостей і фільмів.

З'явилася функція UWB для розблокування машин популярних марок зі смартфона.

Розширені налаштування приватності

У Safari і під час надсилання електронних листів через "Пошту" можна буде приховувати IP-адреса. Ще в "Пошті" можна буде блокувати відстежувальні пікселі в листах.

З'явилася функція одноразових поштових скриньок за умови підписки на iCloud, а для деяких команд (наприклад, відкрити фото, календарю, включення авіарежиму та ін.) Siri тепер не знадобиться підключення до інтернету.

Завдяки "цифровому спадку" тепер свій аккаунту можна передати у спадок.

Доданий функціонал в iOS 15

Бета-версія для розробників вже доступна. Реліз iOS 15 очікується восени.

Нагадаємо, в квітні Apple оновила операційну систему iOS 14.5, додавши кілька нових функцій.

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