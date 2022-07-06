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Тільки не це: ТОП-5 помилок туристів у Сінгапурі

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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6 липня, 19:03
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Читайте статтю, щоб не зробити популярні помилки туристів в одному з найдорожчих міст світу
ТОП-5 помилок туристів у Сінгапурі
ТОП-5 помилок туристів у Сінгапурі / Фото: Колаж: Сьогодні

Сінгапур – прогресивне місто-держава, де мріє опинитися кожен мандрівників під час відпустки. У виданні Insider опублікували ТОП-5 помилок, які роблять туристи під час подорожі Сінгапуром. Не ігноруйте їх, особливо під №5, адже через незнання цього пункту можливий штраф чи арешт.

1 – думають, що смачна їжа лише в центрі

Туристи біжать до популярних фуд-кортів Lau Pa Sat та Chinatown Complex, щоб спробувати рис з куркою від закладу Hawker Chan. Не здогадуючись, що автентичну сінгапурську їжу варто тестувати в закладах неподалік житлових районів. Фаворит місцевих – фуд-корт Changi Hawker Center, який знаходиться у східній частині.

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2 – гуляють виключно туристичними локаціями

Популярні місця серед туристів – комплекси для відпочинку Marina Bay Sands та Sentosa, де "зависають" надовго, забуваючи про інші колоритні локації. Рекомендовано відвідати острова Pulau Ubin та Chek Jawa, які називають перлиною Сінгапура.

3 – бронюють хостели

У Сінгапурі вигідніше жити в готелях, а не хостелах. Забронювавши готельний стандартний номер, ви переплатите приблизно 10 доларів, але будете в комфорті.

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На початку цього року я зупинялася в просторому номері в Hotel 81 у Сінгапурському кварталі червоних ліхтарів. Ціна становила 75 сінгапурських доларів за ніч, це всього на 10 сінгапурських доларів дорожче, ніж за капсулу з двоярусним ліжком у найпопулярнішому хостелі країни, і це було значно комфортніше, – зазначила туристка.

4 – не планують поїздок до Малайзії чи Індонезії

Туристи, перебуваючи в Сінгапурі, можуть бюджетно та без довгих переїздів відвідати Малайзію чи Індонезію. Вони роблять помилку, відмовившись від тревел-поїздки. Наприклад, до малайзійського міста Джохор-Бару доберуться за 30 хв, а до індонезійського Батам за 40 хв.

5 – зневажають правила в Сінгапурі

У Сінгапурі місцеві дотримуються правил: знають, що заборонено малювати графіті, ходити без захисної маски в спеціально відведених місцях, курити будь-де та жувати гумку. Туристи інколи забувають перевірити правила перед поїздкою, звернувши уваги лише на популярні локації для відвідування. Опісля їм виписують штрафи чи арештовують за ігнорування правил.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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