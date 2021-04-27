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Apple випустив оновлення iOS 14.5: розблокування iPhone в FaceID навіть в масці і новий рівень безпеки

Сьогодні, 13:47

Також користувачам тепер запропонують цілий набір нових емодзі, а також різні голоси помічника Siri

Apple оновив операційну систему iOS 14.5, що додало відразу кілька корисних функцій в iPhone і iPad.

Про це повідомляється в блозі компанії.

Наприклад, додана функція, яка забороняє додаткам відслідковувати активність користувачів в інших додатках або ж на сайтах. Це буде працювати в разі, якщо ці дані будуть використовувати для показу реклами або передачі даних стороннім людям.

Оновлення iOS 14.5 від Apple
Оновлення iOS 14.5 від Apple
Фото: pixabay.com

До того ж тепер, як тільки користувач буде відкривати ту чи іншу програму, яка націлена на отримання даних, його запитають, чи дозволяє він відстеження цих даних чи ні.

До останнього часу додатки могли без проблем отримувати дані про місцезнаходження користувача або ж адресу його електронної пошти. Все це передавалося в зашифрованому вигляді.

Крім функцій безпеки, оновлене iOS дозволяє розблокувати iPhone за допомогою функції FaceID. Причому, зробити це можна навіть, якщо на обличчі користувача – маска. Але це можна зробити тільки в парі з годинником Apple Watch.

І нарешті в оновленому iOS доступні абсолютно нові емодзі. Можна вибирати навіть відтінки шкіри для кожної людини, а ще доступні емодзі із зображенням жінок з бородою.

Торкнулися зміни і голосового помічника Siri. Тепер доступні різні голоси цього помічника. У свою чергу новий додаток "Локатор" поєднали з трекером AirTag, який буде відслідковувати речі користувача.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Telegram запустив функцію прийому платежів за допомогою банківських карт.

Також ми повідомляли про те, що Apple представив свою нову продукцію під час презентації.

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