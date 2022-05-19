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Унітаз, на якому сиділа Джолі, продають за 100 тис. гривень – що думають фани

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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19 травня, 13:45
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Продавець не надав доказів, які підтверджують, що Анджеліна Джолі має відношення до унітазу. Фанати вимагають пруфів
Унітаз Джолі продають за 100 тис. гривень
Унітаз Джолі продають за 100 тис. гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

Приїзд Анджеліни Джолі до міста Львів привернув увагу всіх. Акторку помітили в пекарні "Львівські круасани". Вона не лише їла круасани, а й відвідала вбиральню. На OLX продавали унітаз за 100 тис. гривень на якому буцімто сиділа зірка. Скрін оголошення опублікували в Telegram-каналі News Cherkassy. Дивіться, як відреагували українців на ексклюзивну пропозицію.

Що не так з оголошенням?

Продавець Михайло до деталей описав унітаз в оголошенні, який пропонував купити за 100 тис. гривень. Зауваживши, що воду не змивали після Анджеліни Джолі. Але забув додати пруфи, які б підтвердили правдивість ексклюзивної пропозиції.

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Продам унітаз на якому сиділа Анджеліна Джолі. Щойно привезли зі Львова. В унітазі навіть не змивали, тому ви можете насолодитися ароматом самої Анджеліни. Поспішайте це ексклюзивна річ!!, – написав продавець.

Унітаз Анджеліни Джолі продають за 100 тис. гривень
Унітаз Анджеліни Джолі продають за 100 тис. гривень / Фото: скріншот

Як відреагували українські фанати?

Думаєте, ціна 100 тис. гривень шокувала українців? Ні. Але за однієї умови.

Ну якщо не змивали…ціна норм, – написав користувач.

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Користувачів вимагали докази від продавця, думаючи, що до унітаза в оголошенні Анджеліна Джолі немає відношення.

А пруфи будуть?, – написав користувач.

Один з користувачів зауважив, що ціна завищена, адже немає пруфів, що Анджеліна Джолі все ж сиділа на унітазі.

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Можливо вона там не сиділа, а просто навприсядки. тоді це фейк виходить. ціна завищена, – написав користувач.

Унітаз на фото в оголошені без зливного бачка та кришки. Один з фанатів зауважив, що буцімто кришку та бачок встигли продати раніше.

Я так понимаю бачок с крышкой уже продан))), – написав він.

У "Львівських круасанах" після відвідин голлівудської зірки продажі зросли на 20%. Приріст назвали "Ефектом Джолі". Один з користувачів написав, що унітаз – маркетинговий хід. І це справді так! Цікаво, дзеркало, куди дивилася Анджеліна Джолі в закладі продаватимуть?

Маркетологія вийшла на новий рівень, – написав користувач.

Чимало коментарів було від стурбованих фанів, які не встигли побачити та придбати сидіння ексклюзивного унітаза.

А ободок хтось забрав собі?))), – написав користувач.

Зауважмо: 19 травня ми не побачили повторно оголошення на OLX. Ймовірно, один з фанатів акторки придбав "золотий" унітаз. Але чи все ж надасть продавець пруфи, які підтвердять правдивість оголошення?!

Вас зацікавить стаття про чесні відгуки гостей "Львівських круасанів", де їла Анджеліна Джолі.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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