Навіщо фермери закопують труси в землю? Швейцарські вчені пояснили (відео)

Вчені з Державного науково-дослідного інституту Agroscope проводять дуже незвичні дослідження в аграрному секторі

Швейцарські фермери у рамках масштабного наукового експерименту висаджують нижню білизну, як картоплю. Таким чином вчені з Державного науково-дослідного інституту Agroscope (Швейцарія) хочуть перевірити якість грунту по всій країні.

Кожному учаснику експерименту представники інституту надішлють по двоє трусів. Хлібороби закопають білизну разом з чайними пакетиками, аби згодом можна було оцінити характер пошкоджень тканини.

Одні труси відкопають через місяць після початку експерименту, а інші – через два. Нижню білизну сфотографують, а знімки відправлять на дослідження: чим більше дірок буде на тканині, тим якіснішим вважається грунт, кажуть вчені.

Відео: Сьогодні

"У грунті живуть трильйони мікроорганізмів. Чим різноманітніший світ грибків, бактерій та інших організмів, тим здоровішим є грунт", – стверджують дослідники.

Як зазначив керівник проєкту, Марсель ван дер Хайден, подібні експерименти з трусами вже проводили у Канаді, але їхні масштаби були меншими.

Нагадаємо, раніше британська компанія WUKA запропонувала інноваційний продукт – менструальні труси, які допомагають жінкам пережити критичні дні з комфортом.

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