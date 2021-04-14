Зачем фермеры закапывают трусы в землю? Швейцарские ученые объяснили (видео)

Ученые из Государственного научно-исследовательского института Agroscope проводят очень необычные исследования в аграрном секторе

Швейцарские фермеры в рамках масштабного научного эксперимента высаживают нижнее белье, как картофель. Таким образом ученые из Государственного научно-исследовательского института Agroscope (Швейцария) хотят проверить качество почвы по всей стране.

Каждому участнику эксперимента представители института отправят по двое трусов. Земледельцы закопают белье вместе с чайными пакетиками, чтобы со временем можно было оценить характер повреждений ткани.

Одни трусы откопают спустя месяц после начала эксперимента, а другие – через два. Нижнее белье сфотографируют, а снимки отправят на исследования: чем больше дыр будет на ткани, тем качественнее считается грунт, говорят ученые.

Сюжет Анны Басовой Видео: Сегодня

"В почве обитают триллионы микроорганизмов. Чем разнообразнее мир грибков, бактерий и других организмов, тем здоровее почва", – утверждают исследователи.

Как отметил руководитель проекта, Марсель ван дер Хайден, подобные опыты с трусами уже проводили в Канаде, но их масштабы были куда меньше.

Напомним, ранее британская компания WUKA предложила инновационный продукт – менструальные трусы, которые призваны помочь женщинам пережить критические дни с комфортом.

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