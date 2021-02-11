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Собирающие мусор активисты натолкнулись на удивительные находки (видео)

Сегодня, 19:11

Они обнаружили купюры номиналом 50 и 20 долларов

В австралийском Сиднее стартовала ежегодная экологическая акция Clean Up Kayak. В ходе мероприятия местные каякеры, вооружившись ведром и сачком, очищают портовые воды от мелкого мусора. Помимо прочего, им попадаются и удивительные находки.

Подобные заплывы местные жители проводят в качестве экскурсии. Мол, и город можно осмотреть, и помочь природе. Участники акции, в свою очередь, очень довольны. Говорят, что кроме обычного хлама из воды можно выловить и нечто ценное.

Сюжет Анны Левицкой
Видео: Сегодня

Кстати, если вы хотите на всю жизнь запомнить День святого Валентина, поучаствовать в подобной акции – это просто замечательная идея! На всякий случай: вот вам еще 14 свежих идей, как нескучно провести День всех влюбленных.

"Мы находим ножи, бутылки из-под вина, предметы для гольфа. Здесь попадаются очень странные предметы", – рассказывает организатор мероприятия Лаура Стоун.

А вот Джули Грининг, участница акции, вспоминает: лучшее из того, что она здесь находила, это одна банкнота номиналом 50 долларов, и еще одна – номиналом 20 долларов. "Это был мой счастливый день", – смеется женщина.

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Для участия в Clean Up Kayak записалось уже порядка сотни добровольцев. Местные власти объяснили это тем, что люди сейчас лишены возможности путешествовать, поэтому ищут занятия, полезные для них самих и для окружающей среды.

Напомним, река Боржава в Закарпатье утопает в пластиковом мусоре. Экоактивисты Береговского района взялись самостоятельно расчищать реку.

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Источник: Сегодня
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