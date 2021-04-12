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Школярки від нудьги на карантині підпалили будинок

Сьогодні, 12:55

Дівчата поставили на диван коробку і кидали туди запалені папірці

Чотири підлітка віком від 12 до 14 років від нудьги на карантині підпалили порожній будинок в районі Ферндейл (штат Пенсільванія, США). Школярки попалися, коли опублікували відео у соцмережі Snapchat. Про це повідомляє видання New York Post.

На кадрах показано, як дівчатка запалюють вогонь: вони поставили на диван коробку і кидали туди запалені папірці. При цьому школярки використовували аерозольні балончики, в тому числі спрей від комах.

Підлітки заявили, що влаштували пожежу, тому що "їм було нудно", зазначив начальник поліції Ферндейла Джон Блейк.

В результаті інциденту легкі травми отримали поліцейський та пожежний.

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Представники правоохоронних органів повідомили, що дівчаток відпустили додому. Їм пред'явили звинувачення за трьома статтями – підпал, що призвів до серйозних наслідків, незаконне проникнення на приватну власність і дії, що загрожують життю людей.

При цьому поліція також перевіряє школярок на причетність до іншої пожежі, що сталася того ж дня: невідомий увірвався у розташований неподалік будинок і підпалив матрац.

Нагадаємо, раніше ми писали, як люди "божеволіють" під час карантину і самоізоляції. Також Life Сьогодні радили, чим зайняти дітей на карантині без участі батьків.

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