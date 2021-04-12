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Школьницы от скуки на карантине подожгли дом

Сегодня, 12:55

Девочки поставили на диван коробку и кидали в нее зажженные бумажки

Четыре подростка возрастом от 12 до 14 лет от скуки на карантине подожгли пустующий дом в районе Ферндейл (штат Пенсильвания, США). Школьницы попались, когда выложили видео в соцсети Snapchat. Об этом сообщает издание New York Post.

На кадрах показано, как девочки зажигают огонь: они поставили на диван коробку и кидали в нее зажженные бумажки. При этом школьницы использовали аэрозольные баллончики, в том числе спрей от насекомых.

Подростки заявили, что устроили пожар, потому что "им было скучно", отметил начальник полиции Ферндейла Джон Блейк.

В результате произошедшего легкие травмы получили полицейский и пожарный.

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Представители правоохранных органов сообщили, что девочек отпустили домой. Им предъявили обвинения по трем статьям – поджог, приведший к серьезным последствиям, незаконное проникновение на частную собственность и действия, угрожающие жизни людей.

При этом полиция также проверяет школьниц на причастность к другому пожару в тот же день: неизвестный вломился в расположенный неподалеку дом и поджег матрас.

Напомним, ранее мы писали, как люди "сходят с ума" во время карантина и самоизоляции дома. Также Life Сегодня советовали, чем занять детей на карантине без участия родителей.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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