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Персик "Мельба" – історія і рецепт найпрославленішого десерту літа

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
9 липня, 11:59
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Це персик, злегка приварений у сиропі, прикрашений малиновим соусом і кулькою вершкового морозива. Десерт створений французьким кухарем Огюстом Ескофьє спеціально для оперної співачки Неллі Мельби
Персик "Мельба"
Персик "Мельба" / Фото: instagram.com/danilova_food/

На перший погляд може здатися – ну що тут особливого? Персик, малиновий сироп і морозиво. Можливо, так. Але цей десерт досконалий у смакових поєднаннях і текстурі інгредієнтів. Він солодкий і з кислинкою водночас. Та й присутність морозива робить свою справу. Його, до речі, теж можна приготувати вдома. Про такі десерти кажуть – насолода та й годі. Дізнаємося, як приготувати персик "Мельба", забігаючи наперед, це нескладно. У календарі лайфхаків літа дізнаєтеся, як провести його з користю і яскравими емоціями.

Присвячений оперній співачці, яка обожнювала морозиво

Її ім'я, вірніше, псевдонім – Неллі Мельба. Жінка народилася в Мельбурні під ім'ям Хелен Портер Мітчелл, але втекла від нещасливого шлюбу до Парижа, де й стала оперною співачкою. На її честь називали шампанське, парфуми і шоколад. Але єдине їстівне, що увійшло в історію, пов'язану з Неллі, – це персик "Мельба". Його придумав і презентував зірці тих часів француз Огюст Ескофьє, це сталося в одному з лондонських ресторанів наприкінці 19-го століття.

Справа в тому, що Неллі Мельба обожнювала морозиво, але боялася нашкодити голосовим зв'язкам, тоді Огюст вирішив поєднати його з персиком і соусом, щоб таким чином трохи "підвищити температуру" холодного морозива.

Як приготувати персик "Мельба"

Персик "Мельба" – рецепт
Персик "Мельба" – рецепт / Фото: instagram.com/gurmeakademi/

Інгредієнти

  • 3 великих стиглих персики
  • 500 г ванільного морозива
  • 125 г свіжої малини
  • 75 г цукрової пудри + 2 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Підготувати миску з крижаною водою. Щоб вода не нагрівалася, можна додати в неї кілька кубиків льоду. Персики вимити, зробити на шкірці по всій довжині плодів неглибокі надрізи навхрест. У великій каструлі закип'ятити воду, опустити в неї персики і за 20-30 секунд, шумівкою перекласти в миску з крижаною водою.
  2. Очистити персики від шкірки, розрізати навпіл і видалити кісточки. Викласти половинки на тарілку, посипати 2 ст. л. цукрової пудри і помістити в холодильник.
  3. Малину збити блендером в пюре, потім протерти через дрібне сито, щоб видалити кісточки. Додати цукрову пудру і ще раз збити в піну. Поставити в холодильник.
  4. Перед подачею розкласти по креманках морозиво, зверху або поруч покласти по половинці персика. Покрити малиновим соусом та мигдальними пелюстками.

І ще один рецепт цікавого десерту – кіша з черешнею і мигдалем – дізнаєтеся з відео.

А як приготувати головний сезонний десерт Японії – ніжний полуничний торт – читайте тут.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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