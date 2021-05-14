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5 рецептів домашнього морозива. Приготувати його не так складно, як здається

Сьогодні, 18:35

Це може бути крем-брюле, медові або кавові ласощі

Нам часто здається, що існує їжа, яка не підвладна нам на кухні, та своїми руками або без спеціального обладнання її приготувати неможливо. Це, звісно, не так. Адже в кулінарній справі важливе бажання. А коли воно є – все вийде обов'язково. У цій збірці – 5 рецептів домашнього морозива. Для тих, хто бореться за стрункість і тих, хто любить солодощі та "дружить" з цукром.

У нашому календарі свят травня знайдете ідеї для оригінальних подарунків.

Кавове морозиво

Фото: instagram.com/natalilazorskaya/

Інгредієнти

  • 500 г – 33-35% вершків ⠀
  • 4 шт. – жовтків ⠀
  • 70 г – коричневого цукру ⠀
  • 2 ст. л. – міцної кави ⠀

Спосіб приготування ⠀

  1. Жовтки збити з цукром в світлу масу. Вершки довести до кипіння, але не кип'ятити. ⠀
  2. Зварити міцну каву і додати у вершки. З'єднати вершки зі збитими жовтками і перемішати. ⠀
  3. На дуже слабкому вогні довести масу до кипіння, щойно вона загусне, зняти з вогню і перемішувати 2-3 хвилини.
  4. Перелити в пластиковий контейнер, охолодити, закрити і поставити в морозилку на 8 годин. ⠀
  5. Перемішувати морозиво щогодини, щоб воно було однорідним.

Морозиво крем-брюле

Фото: instagram.com/rezepti_food/

Інгредієнти

  • Банани – 6 шт.
  • Арахісова паста – 2 ст. л.
  • Арахіс, шоколад для прикраси

Спосіб приготування

  1. Нарізати банани, відправити в морозилку на 2 години.
  2. У блендері збити банани і арахісову пасту.
  3. Зверху полити розтопленим шоколадом, посипати арахісом.

Домашнє морозиво зі згущеним молоком

Фото: instagram.com/markina.fit/

Інгредієнти

  • Вершки 33% – 500 мл
  • Згущене молоко – 1 бляшанка
  • Вафельні коржі для торта – 2 шт.

Спосіб приготування

  1. Збити вершки до м'яких піків. Додати згущене молоко і знову все збити.
  2. У роз'ємну форму покласти корж, вилити вершки з молоком і накрити другим коржем.
  3. Прибрати в морозилку на 5 годин.

Домашнє морозиво за 5 хвилин

Фото: instagram.com/liza_nozhenko/

Інгредієнти

  • Банан – 3 шт.
  • Цедра половини лимона
  • Сік половини лимона

Спосіб приготування

  1. Нарізати банан на кружальця завтовшки до 2 см. Надіслати в морозилку 2-3 години.
  2. Заморожений банан, цедру і сік лимона відправити в блендер і добре перемолоти. Прикрасити морозиво за смаком.

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Медове морозиво

Фото: instagram.com/honey_pkp/

Інгредієнти

  • Вершки від 20% до 30% – 250 мл
  • Жовтки – 3 шт.
  • Мед – 100 г
  • Ванільний цукор – 1/2 ч. л.

Спосіб приготування

  1. Вершки змішати з медом і ванільним цукром. Поставити на повільний вогонь, постійно помішувати до розчинення меду.
  2. Збити жовтки. Змішати з вершковою масою і поставити знову на дуже повільний вогонь.
  3. Постійно помішувати, бо пригорає дуже швидко. Щойно маса почне густіти, зняти з вогню.
  4. Розлити по формах, відправити в морозилку на 5 годин.

Тут зібрані рецепти десертів, улюблених з дитинства.

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