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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Японський полуничний торт – рецепт головного сезонного десерту в Instagram

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
1 липня, 14:27
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Нічого азійського в цьому торті немає. Хіба що найніжніший "Янгольський бісквіт", повітряний вершковий крем і свіжа полуниця. Але автором десерту справді є японський кондитер Фуджі Ранемон
Полуничний японський торт
Полуничний японський торт / Фото: instagram.com/wangjing8339/

Цей торт обов'язково варто спробувати навіть тим, хто байдужий до солодкого. На своїй батьківщині, в Японії, він практично культовий, торт продають у кожній кав'ярні ну й діляться його знімками в Instagram. Його приготування вимагає часу, але результат перевищить усі зусилля та очікування в тому числі. Основа торта – ще один культовий десерт "Янгольський бісквіт", про нього ми вже знаємо. Якщо поки не знаєте і не визначилися, чим зайнятися цього літа, то використовуйте лайфхаки з нашого календаря.

Як і чому полуничний торт став культовим у Японії

Жодного рисового борошна, властивого для японських солодощів, у ньому немає. Усе за європейсько-американськими стандартами. Батько торта – культовий свого часу кондитер Фуджі Ранемон. Кондитер відучився в США і привіз додому здобуту майстерність. Діло було в 20-х роках. За основу торта він взяв американський "Янгольський бісквіт", а принцип випічки – у німецьких ягідних пирогів.

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Рецепт японського полуничного торта

Полуничний японський торт
Полуничний японський торт / Фото: instagram.com/nogravitym/

Інгредієнти

  • Куряче яйце – 4 шт.
  • Цукор – 55 г
  • Молоко – 20 мл
  • Полуничний сироп – 20 мл
  • Олія – 40 мл
  • Ванільний екстракт – половина чайної ложки
  • Лимонний сік – 5 мл
  • Пшеничне борошно – 30 г
  • Кукурудзяний крохмаль – 30 г
  • Сіль – щіпка
  • Цукрова пудра – 60 г
  • Вершки 33% – 200 мл
  • Полуниця – 250 г

Спосіб приготування

  1. Розділити яйця на білки і жовтки. Білки прибрати в холодильник, жовтки мають бути кімнатної температури.
  2. Жовтки викласти в чашу міксера, додати 20 г цукру і швидко збити, щоб цукор розчинився.
  3. Додати молоко, полуничний сироп і ванільний екстракт, збити до однорідності. Потім додати олію та знову збити.
  4. Борошно разом з кукурудзяним крохмалем просіяти тричіи, поступово всипати в чашу, не перестаючи збивати, доки не вийде однорідна маса без грудочок.
  5. Окремо збити білки разом із сіллю, лимонним соком і просіяною цукровою пудрою до стійких піків. Лопаткою викласти тісто в застелену пекарським папером форму (прямокутну). Розподілити тісто і постукати формою об стіл.
  6. Випікати 25-30 хвилин в розігрітій до 165-170 градусів духовці на середньому рівні, бісквіт має стати рум'яним і пружинистим. Дістати бісквіт з духовки, вийняти з форми, перевернути, зняти папір і дати бісквіту повністю охолонути.
  7. Збити вершки з цукром (25 г) так, щоб вийшов густий крем, важливо не перебити крем.
  8. Полуницю нарізати тонкими пластинками. Прибрати вершки і полуницю в холодильник на 30 хвилин.
  9. Коли бісквіт повністю охолоне, зрізати скоринку і розрізати впоперек навпіл, щоб вийшло два коржі.
  10. Один корж викласти на робочу поверхню. Покрити корж 1/4 крему і розрівняти. Зверху в один шар викласти шматочки полуниці.
  11. Нанести ще 1/4 крему і розрівняти. Зверху поставити другий корж. Покрити верхівку і боки торта тонким шаром крему. Прибрати його в холодильник на 30 хвилин.
  12. Знову змастити верхівку і боки кремом. Прибрати торт у холодильник ще на 2 години.
  13. Нарізати торт невеликими шматочками і прикрасити кожен шматочок полуницею. Перед подачею тримати в холодильнику.

І ще один рецепт – кіша з черешнею і мигдалем за рецептом Григорія Германа – дізнаєтеся з відео.

Тут дізнаєтеся, як приготувати неймовірно ніжний баскський чизкейк.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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