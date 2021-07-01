Японський полуничний торт – рецепт головного сезонного десерту в Instagram

Нічого азійського в цьому торті немає. Хіба що найніжніший "Янгольський бісквіт", повітряний вершковий крем і свіжа полуниця. Але автором десерту справді є японський кондитер Фуджі Ранемон

Полуничний японський торт / Фото: instagram.com/wangjing8339/

Цей торт обов'язково варто спробувати навіть тим, хто байдужий до солодкого. На своїй батьківщині, в Японії, він практично культовий, торт продають у кожній кав'ярні ну й діляться його знімками в Instagram. Його приготування вимагає часу, але результат перевищить усі зусилля та очікування в тому числі. Основа торта – ще один культовий десерт "Янгольський бісквіт", про нього ми вже знаємо. Якщо поки не знаєте і не визначилися, чим зайнятися цього літа, то використовуйте лайфхаки з нашого календаря.

Як і чому полуничний торт став культовим у Японії

Жодного рисового борошна, властивого для японських солодощів, у ньому немає. Усе за європейсько-американськими стандартами. Батько торта – культовий свого часу кондитер Фуджі Ранемон. Кондитер відучився в США і привіз додому здобуту майстерність. Діло було в 20-х роках. За основу торта він взяв американський "Янгольський бісквіт", а принцип випічки – у німецьких ягідних пирогів.

Рецепт японського полуничного торта

Полуничний японський торт / Фото: instagram.com/nogravitym/

Інгредієнти

Куряче яйце – 4 шт.

Цукор – 55 г

Молоко – 20 мл

Полуничний сироп – 20 мл

Олія – 40 мл

Ванільний екстракт – половина чайної ложки

Лимонний сік – 5 мл

Пшеничне борошно – 30 г

Кукурудзяний крохмаль – 30 г

Сіль – щіпка

Цукрова пудра – 60 г

Вершки 33% – 200 мл

Полуниця – 250 г

Спосіб приготування

Розділити яйця на білки і жовтки. Білки прибрати в холодильник, жовтки мають бути кімнатної температури. Жовтки викласти в чашу міксера, додати 20 г цукру і швидко збити, щоб цукор розчинився. Додати молоко, полуничний сироп і ванільний екстракт, збити до однорідності. Потім додати олію та знову збити. Борошно разом з кукурудзяним крохмалем просіяти тричіи, поступово всипати в чашу, не перестаючи збивати, доки не вийде однорідна маса без грудочок. Окремо збити білки разом із сіллю, лимонним соком і просіяною цукровою пудрою до стійких піків. Лопаткою викласти тісто в застелену пекарським папером форму (прямокутну). Розподілити тісто і постукати формою об стіл. Випікати 25-30 хвилин в розігрітій до 165-170 градусів духовці на середньому рівні, бісквіт має стати рум'яним і пружинистим. Дістати бісквіт з духовки, вийняти з форми, перевернути, зняти папір і дати бісквіту повністю охолонути. Збити вершки з цукром (25 г) так, щоб вийшов густий крем, важливо не перебити крем. Полуницю нарізати тонкими пластинками. Прибрати вершки і полуницю в холодильник на 30 хвилин. Коли бісквіт повністю охолоне, зрізати скоринку і розрізати впоперек навпіл, щоб вийшло два коржі. Один корж викласти на робочу поверхню. Покрити корж 1/4 крему і розрівняти. Зверху в один шар викласти шматочки полуниці. Нанести ще 1/4 крему і розрівняти. Зверху поставити другий корж. Покрити верхівку і боки торта тонким шаром крему. Прибрати його в холодильник на 30 хвилин. Знову змастити верхівку і боки кремом. Прибрати торт у холодильник ще на 2 години. Нарізати торт невеликими шматочками і прикрасити кожен шматочок полуницею. Перед подачею тримати в холодильнику.

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