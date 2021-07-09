Персик "Мельба" – история и рецепт самого прославленного десерта лета

Это персик, слегка приваренный в сиропе, украшенный малиновым соусом и шариком сливочного мороженого. Десерт создан французским поваром в Огюстом Эскофье специально для оперной певицы Нелли Мельбы

Персик "Мельба" / Фото: instagram.com/danilova_food/

На первый взгляд может показаться – ну что здесь особенного? Персик, малиновый сироп и мороженое. Возможно, так. Но этот десерт совершенен во вкусовых сочетаниях и текстуре ингредиентов. Он сладкий и с кислинкой одновременно. Да и присутствие мороженого делает свое дело. Его, кстати, тоже можно приготовить дома. О таких десертах говорят – наслаждение да и только. Узнаем, как приготовить персик "Мельба", забегая наперед, это несложно. В календаре лайфхаков лета узнаете, как провести его с пользой и яркими эмоциями.

Посвящен оперной певице, которая обожала мороженое

Ее имя, вернее, псевдоним – Нелли Мельба. Женщина родилась в Мельбурне под именем Хелен Портер Митчелл, но сбежала от несчастливого брака в Париж, где и стала оперной певицей. В ее честь называли шампанское, парфюм и шоколад. Но единственное съестное, что вошло в историю, связанное с Нелли, – это персик "Мельба". Его придумал и презентовал звезде тех времен француз Огюст Эскофье, это случилось в одном из лондонских ресторанов в конце 19-го века.

Дело в том, что Нелли Мельба обожала мороженое, но боялась навредить голосовым связкам, тогда Огюст решил соединить его с персиком и соусом, чтобы таким образом немного "повысить температуру" холодного мороженого.

Как приготовить персик "Мельба"

Персик "Мельба" – рецепт / Фото: instagram.com/gurmeakademi/

Ингредиенты

3 крупных зрелых персика

500 г ванильного мороженого

125 г свежей малины

75 г сахарной пудры + 2 ст. л.

Способ приготовления

Подготовить миску с ледяной водой. Чтобы вода не нагревалась, можно добавить в нее несколько кубиков льда. Персики вымыть, сделать на кожице по всей длине плодов неглубокие надрезы крест-накрест. В большой кастрюле вскипятить воду, опустить в нее персики и через 20-30 секунд, шумовкой переложить в миску с ледяной водой. Очистить персики от кожицы, разрезать пополам и удалить косточки. Выложить половинки на поднос, посыпать 2 ст. л. сахарной пудры и поместить в холодильник. Малину взбить блендером в пюре, затем протереть через мелкое сито, чтобы удалить косточки. Добавить сахарную пудру и еще раз взбить в пену. Поставить в холодильник. Перед подачей разложить по креманкам мороженое, сверху или рядом положить по половинке персика. Покрыть малиновым соусом и миндальными лепестками.

И еще один рецепт интересного десерта – киша с черешней и миндалем – узнаете из видео.

А как приготовить главный сезонный десерт Японии – нежный клубничный торт – читайте здесь.