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Персик "Мельба" – история и рецепт самого прославленного десерта лета

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
9 июля, 11:59
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Это персик, слегка приваренный в сиропе, украшенный малиновым соусом и шариком сливочного мороженого. Десерт создан французским поваром в Огюстом Эскофье специально для оперной певицы Нелли Мельбы
Персик "Мельба"
Персик "Мельба" / Фото: instagram.com/danilova_food/

На первый взгляд может показаться – ну что здесь особенного? Персик, малиновый сироп и мороженое. Возможно, так. Но этот десерт совершенен во вкусовых сочетаниях и текстуре ингредиентов. Он сладкий и с кислинкой одновременно. Да и присутствие мороженого делает свое дело. Его, кстати, тоже можно приготовить дома. О таких десертах говорят – наслаждение да и только. Узнаем, как приготовить персик "Мельба", забегая наперед, это несложно. В календаре лайфхаков лета узнаете, как провести его с пользой и яркими эмоциями.

Посвящен оперной певице, которая обожала мороженое

Ее имя, вернее, псевдоним – Нелли Мельба. Женщина родилась в Мельбурне под именем Хелен Портер Митчелл, но сбежала от несчастливого брака в Париж, где и стала оперной певицей. В ее честь называли шампанское, парфюм и шоколад. Но единственное съестное, что вошло в историю, связанное с Нелли, – это персик "Мельба". Его придумал и презентовал звезде тех времен француз Огюст Эскофье, это случилось в одном из лондонских ресторанов в конце 19-го века.

Дело в том, что Нелли Мельба обожала мороженое, но боялась навредить голосовым связкам, тогда Огюст решил соединить его с персиком и соусом, чтобы таким образом немного "повысить температуру" холодного мороженого.

Как приготовить персик "Мельба"

Персик "Мельба" – рецепт
Персик "Мельба" – рецепт / Фото: instagram.com/gurmeakademi/

Ингредиенты

  • 3 крупных зрелых персика
  • 500 г ванильного мороженого
  • 125 г свежей малины
  • 75 г сахарной пудры + 2 ст. л.

Способ приготовления

  1. Подготовить миску с ледяной водой. Чтобы вода не нагревалась, можно добавить в нее несколько кубиков льда. Персики вымыть, сделать на кожице по всей длине плодов неглубокие надрезы крест-накрест. В большой кастрюле вскипятить воду, опустить в нее персики и через 20-30 секунд, шумовкой переложить в миску с ледяной водой.
  2. Очистить персики от кожицы, разрезать пополам и удалить косточки. Выложить половинки на поднос, посыпать 2 ст. л. сахарной пудры и поместить в холодильник.
  3. Малину взбить блендером в пюре, затем протереть через мелкое сито, чтобы удалить косточки. Добавить сахарную пудру и еще раз взбить в пену. Поставить в холодильник.
  4. Перед подачей разложить по креманкам мороженое, сверху или рядом положить по половинке персика. Покрыть малиновым соусом и миндальными лепестками.

И еще один рецепт интересного десерта – киша с черешней и миндалем – узнаете из видео.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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