Знову пересолили їжу? 10 лайфхаків, як це швидко виправити

Наприклад, додайте лимонного соку або крохмалистих продуктиів

Це, як з вівсянкою. І начебто готували цю страву сотні разів, а от зварити найранковішу кашу смачно виходить не завжди. Так і з сіллю. Ми абсолютно впевнені, що солі в їжу треба класти рівно стільки, але раптом вона пересолена. Звісно, можна додати води – це перевірений спосіб, але й сама їжа тоді стає або дуже прісною, або змінює консистенцію. Тому важливо знати й інші способи, як врятувати пересолену їжу. Нижче знайдете 10 лайфхаків.

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Фото: freepik.com

Лайфхак №1. Додайте води

Одне зі швидких рішень для пересолених бульйонів або рідких страв – це додати води. Припустимо, ви приготували азіатський суп з локшиною і трохи переборщили з сіллю. Просто налийте трохи холодної води і знову доведіть до кипіння. Щоб вирівняти смак у страві, додайте спеції. Важливо контролювати їхню кількість.

Лайфхак №2. Додати кислоти (лимонної або лимонний сік)

Лимонний сік здатний усе врятувати. Він здатний нейтралізувати зайву сіль у картоплі або рибі. Додавати лимонний сік потрібно обережно – по краплині. І щоразу перевіряти смак.

Лайфхак №3. Промити під водою

Пересолені овочі, крупи, макарони можна промити під проточною водою. Можна також повторно залити водою, довести до кипіння і дати постояти кілька хвилин. Вода вбере надлишки солі з продуктів.

Лайфхак №4. Додати вершковий компонент

Додавання вершкового компонента може змінити сприйняття смаку і зробити смак страви м'якішим. Наприклад, ви пересолили курку, трохи вершків або вершкового масла значно знизять рівень солі. І ще – зроблять ваше м'ясо ніжнішим.

Лайфхак №5. Додати чогось солодкого (меду або моркви)

Мед, трохи цукру та морква допоможуть прибрати зайву сіль у соусах або супі. Як і кислі продукти (сік лимона), солодкі також додавайте потроху.

Лайфхак №6. Додайте крохмалисті продукти

Деякі продукти здатні вбирати надлишки солі. Це картопля, крохмалисті крупи, макаронні вироби, свіжа зелень. У пересолені перші страви можна покласти кілька подрібнених картоплин або 100 г рису. Вони вберуть у себе зайву сіль. Якщо картопля або рис у страві зайві, то покладіть картоплину цілком, щоби потім її дістати, а крупи помістіть у суп у тканинному мішечку.

Лайфхак № 7. Додайте в пересолену страву овочі або крупу

Це добре працює з м'ясом. У фарш можна додати терту сиру картоплю, цибулю, кабачок, моркву або відварний рис. У страви з м'яса або риби – сирі овочі та протушкувати. Так отримаєте основну страву та овочевий гарнір.

Лайфхак №8. Замочіть куплену шинку

Якщо ви купили в магазині шинку або бекон і вони пересолені, залийте це водою і залиште на кылька годин. Надлишок солі забере вода.

Лайфхак №9. Слідкуйте за інгредієнтами

Якщо в рецепті страви присутній соєвий соус, оливки, каперси, рибні консерви, то й солити, відповідно, треба менше. Завжди враховуйте наявність солоних інгредієнтів у рецептурі.

Лайфхак №10. Переробіть пересолену страву

Наприклад, з пересоленного фаршу можна зробити начинку для пирога, а пересолену варену картоплю подрібнити і пустити на начинку для пиріжків або вареників.

За матеріалами: Еpicurious.com .

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