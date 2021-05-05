Готуємося до Радониці та поминальних днів – 7 головних страв і рецептів
У ці дні треба обов'язково приготувати кисіль, млинці з начинкою і паску
Поминальні дні та Радониця цього року будуть 9 і 11 травня відповідно. Обов'язковими на столі мають бути паски, фарбовані яйця, кутя з родзинками, пиріжки. Також на стіл можна поставити рибу і млинці з начинкою. Нижче знайдете рецепти страв, які треба приготувати в ці дні.
Рисова кутя
Інгредієнти
- Рис – 100 г
- Мед – 50 г
- Родзинки – 50 г
Спосіб приготування
- Рис зварити, відкинути на друшляк, промити холодною водою.
- Родзинки промити, змішати з рисом і медом.
- Готову кутю перекласти в тарілку, зверху викласти родзинки.
Вівсяний кисіль
Інгредієнти
- Вівсяна крупа – 700 г
- Скоринка з половини буханця простого житнього хліба
- Велика жменя пророщеного вівсяного зерна
- Мед і сухофрукти – для подачі
Спосіб приготування
- Всипати вівсяну крупу в чисту трилітрову банку і залити 2 л теплої питної води. Додати пророщене зерно і ретельно перемішати. Накрити банку рушником і залишити за кімнатної температури на 6-8 годин. Одночасно зрізати з хліба скоринку і залишити на той же час підсихати.
- Додати в банку корочку житнього хліба, поламану на кілька частин, знову накрити і залишити на добу.
- Прибрати хліб. Процідити вівсяну масу через сито, віджимаючи крупу. Отримана маса – концентрат вівсяного киселю. Вона може зберігатися в холодильнику 7 днів.
- Розвести концентрат питною водою в співвідношенні 1:2,5 і прогрівати на середньому вогні, помішуючи, доки кисіль не почне закипати. Вимкнути вогонь, накрити кисіль кришкою і дати постояти 5 хвилин. Подавати вівсяний кисіль з медом і сухофруктами.
Паска
Інгредієнти
- 2 кг борошна
- 1 л молока
- 30 яєць
- 700 г вершкового масла
- 100 г свіжих дріжджів
- 1 кг цукру
- 1 ч. л. солі
- 1 склянка родзинок
- 1 ч. л. меленої кориці
- 0,5 ч. л. меленого кардамону
- 10 г ванільного цукру
- Щіпка тертого мускатного горіха
Спосіб приготування
- Молоко поставити на невеликий вогонь і потроху додати півтори склянки борошна. Ретельно перемішати і, коли тісто загусне, відставити остигати.
- Розтерти дріжджі з однією столовою ложкою цукру. Щойно вони стануть рідкими, влити в заварне тісто.
- Перемішати масу і поставити в тепло на 1,5 години.
- Потім відокремити білки від жовтків, до жовтків всипати цукор і збити блендером. Додати вершкове масло і розтерти до однорідної маси.
- Посолити і додати родзинки, кардамон, корицю, мускатний горіх і ванільний цукор. Перемішати і влити опару.
- До отриманого тіста додати просіяне борошно. Місити доти, доки тісто не почне відставати від рук.
- Викласти тісто у велику миску і залишити підходити на 3 години.
- Змастити форми для пасок олією і викласти піднялося тісто, заповнюючи приблизно на половину або на третину об'єму.
- Випікати паску близько 30 хвилин за температури 210 градусів.
- Остудити, дістати з форм і покрити глазур'ю.
Млинці з грибами
Інгредієнти
- Молоко – 1 л
- Борошно – 2 ск.
- Яйця – 3 шт.
- Цукор – 4 ст. л.
- Сіль – щіпка
- Розпушувач – 4 ч. л.
- Сир – 50 г
- Печериці – 800 г
- Сметана – 150 г
- Цибуля -1 шт.
Спосіб приготування
- Змішати борошно, цукор, сіль, розпушувач і яйця вінчиком. Додати молоко, збити блендером. Посмажити млинці.
- Нарізати гриби і цибулю. Обсмажити на сковороді, доки не зникне вся волога. Додати сіль, сметану і тертий сир. Тушкувати 10 хвилин.
- Начинити млинці начинкою, сформувати конвертики.
Пиріжки з капустою
Інгредієнти
- Сметана – 200 г
- Яйце – 1 шт.
- Олія – 4 ст. л.
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Цукор – 1-1,5 ст. л.
- Розпушувач для тіста – 10 г
- Борошно пшеничне – 2 ст.
Для начинки
- Капуста квашена – 300 г
- Цибуля – 1 шт.
- Олія – 1 ст. л.
Спосіб приготування
- До сметани додати сіль, цукор, яйце, розпушувач і олію. Перемішати.
- Додати борошно. Тісто має вийти м'яким і не липнути до рук.
- Відправити на 25 хвилин в холодильник.
- Для начинки дрібно нарізати цибулю, обсмажити. Додати капусту. Тушкувати до м'якості.
- Розділити тісто на 12 частин. Сформувати пиріжки. Змастити жовтком.
- Випікати за 180 градусів близько півгодини.
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Запечений минтай у сметанно-часниковому соусі
Інгредієнти
- Минтай – 400 г
- Сметана – 150 г
- Часник – 5 г
- Сіль, перець чорний мелений – за смаком
- Приправа для риби – за смаком
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- Сік лимонний – за смаком
Спосіб приготування
- Філе минтая розрізати на порційні шматки, посолити, поперчити, додати приправу для риби.
- Обсмажити філе минтая до напівготовності з двох сторін на середньому вогні.
- Змішати сметану, дрібно нарізану кріп, роздавлений часник, трохи солі. Залити сумішшю рибу на сковороді, зменшити вогонь, перемішати рибу із соусом лопаткою, накрити кришкою і тушкувати 15 хвилин.
- Скропити лимонним соком, досолити за смаком.
Куряча локшина
Інгредієнти
- Куряча гомілка – 2-3 шт.
- Картопля – 5 шт.
- Цибуля, морква – по 1 шт.
- Сіль, петрушка – за смаком
Для локшини
- Борошно твердих сортів пшениці – 120 г
- Борошно пшеничне – 30 г
- Яйце – 1 шт.
- Вода
Спосіб приготування
- Відварити курку до наваристого бульйону.
- Для локшини змішати всі інгредієнти, розкачати, нарізати локшину, підсушити.
- Нарізати дрібно цибулю і моркву, картоплю нарізати кубиками.
- З бульйону дістати м'ясо, додати цибулю, моркву, через 5 хвилин – картоплю.
- Відокремити м'ясо від кістки. Додати до овочів в бульйон.
- За15-20 хвилин додати локшину. Варити до готовності, прикрасити зеленню.
Тут дізнаєтеся, як приготувати паски в мультиварці.
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