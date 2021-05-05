Готуємося до Радониці та поминальних днів – 7 головних страв і рецептів

У ці дні треба обов'язково приготувати кисіль, млинці з начинкою і паску

Поминальні дні та Радониця цього року будуть 9 і 11 травня відповідно. Обов'язковими на столі мають бути паски, фарбовані яйця, кутя з родзинками, пиріжки. Також на стіл можна поставити рибу і млинці з начинкою. Нижче знайдете рецепти страв, які треба приготувати в ці дні.

Рисова кутя

Рисова кутя з медом Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Рис – 100 г

Мед – 50 г

Родзинки – 50 г

Спосіб приготування

Рис зварити, відкинути на друшляк, промити холодною водою. Родзинки промити, змішати з рисом і медом. Готову кутю перекласти в тарілку, зверху викласти родзинки.

Вівсяний кисіль

Фото: instagram.com/__umelica__/

Інгредієнти

Вівсяна крупа – 700 г

Скоринка з половини буханця простого житнього хліба

Велика жменя пророщеного вівсяного зерна

Мед і сухофрукти – для подачі

Спосіб приготування

Всипати вівсяну крупу в чисту трилітрову банку і залити 2 л теплої питної води. Додати пророщене зерно і ретельно перемішати. Накрити банку рушником і залишити за кімнатної температури на 6-8 годин. Одночасно зрізати з хліба скоринку і залишити на той же час підсихати. Додати в банку корочку житнього хліба, поламану на кілька частин, знову накрити і залишити на добу. Прибрати хліб. Процідити вівсяну масу через сито, віджимаючи крупу. Отримана маса – концентрат вівсяного киселю. Вона може зберігатися в холодильнику 7 днів. Розвести концентрат питною водою в співвідношенні 1:2,5 і прогрівати на середньому вогні, помішуючи, доки кисіль не почне закипати. Вимкнути вогонь, накрити кисіль кришкою і дати постояти 5 хвилин. Подавати вівсяний кисіль з медом і сухофруктами.

Паска

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 кг борошна

1 л молока

30 яєць

700 г вершкового масла

100 г свіжих дріжджів

1 кг цукру

1 ч. л. солі

1 склянка родзинок

1 ч. л. меленої кориці

0,5 ч. л. меленого кардамону

10 г ванільного цукру

Щіпка тертого мускатного горіха

Спосіб приготування

Молоко поставити на невеликий вогонь і потроху додати півтори склянки борошна. Ретельно перемішати і, коли тісто загусне, відставити остигати. Розтерти дріжджі з однією столовою ложкою цукру. Щойно вони стануть рідкими, влити в заварне тісто. Перемішати масу і поставити в тепло на 1,5 години. Потім відокремити білки від жовтків, до жовтків всипати цукор і збити блендером. Додати вершкове масло і розтерти до однорідної маси. Посолити і додати родзинки, кардамон, корицю, мускатний горіх і ванільний цукор. Перемішати і влити опару. До отриманого тіста додати просіяне борошно. Місити доти, доки тісто не почне відставати від рук. Викласти тісто у велику миску і залишити підходити на 3 години. Змастити форми для пасок олією і викласти піднялося тісто, заповнюючи приблизно на половину або на третину об'єму. Випікати паску близько 30 хвилин за температури 210 градусів. Остудити, дістати з форм і покрити глазур'ю.

Млинці з грибами

Фото: instagram.com/maxim_koo/

Інгредієнти

Молоко – 1 л

Борошно – 2 ск.

Яйця – 3 шт.

Цукор – 4 ст. л.

Сіль – щіпка

Розпушувач – 4 ч. л.

Сир – 50 г

Печериці – 800 г

Сметана – 150 г

Цибуля -1 шт.

Спосіб приготування

Змішати борошно, цукор, сіль, розпушувач і яйця вінчиком. Додати молоко, збити блендером. Посмажити млинці. Нарізати гриби і цибулю. Обсмажити на сковороді, доки не зникне вся волога. Додати сіль, сметану і тертий сир. Тушкувати 10 хвилин. Начинити млинці начинкою, сформувати конвертики.

Пиріжки з капустою

Фото: instagram.com/be_veggie_easy

Інгредієнти

Сметана – 200 г

Яйце – 1 шт.

Олія – 4 ст. л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Цукор – 1-1,5 ст. л.

Розпушувач для тіста – 10 г

Борошно пшеничне – 2 ст.

Для начинки

Капуста квашена – 300 г

Цибуля – 1 шт.

Олія – 1 ст. л.

Спосіб приготування

До сметани додати сіль, цукор, яйце, розпушувач і олію. Перемішати. Додати борошно. Тісто має вийти м'яким і не липнути до рук. Відправити на 25 хвилин в холодильник. Для начинки дрібно нарізати цибулю, обсмажити. Додати капусту. Тушкувати до м'якості. Розділити тісто на 12 частин. Сформувати пиріжки. Змастити жовтком. Випікати за 180 градусів близько півгодини.

Запечений минтай у сметанно-часниковому соусі

Фото: instagram.com/anechka.chylikova/

Інгредієнти

Минтай – 400 г

Сметана – 150 г

Часник – 5 г

Сіль, перець чорний мелений – за смаком

Приправа для риби – за смаком

Оливкова олія – 1 ст. л.

Сік лимонний – за смаком

Спосіб приготування

Філе минтая розрізати на порційні шматки, посолити, поперчити, додати приправу для риби. Обсмажити філе минтая до напівготовності з двох сторін на середньому вогні. Змішати сметану, дрібно нарізану кріп, роздавлений часник, трохи солі. Залити сумішшю рибу на сковороді, зменшити вогонь, перемішати рибу із соусом лопаткою, накрити кришкою і тушкувати 15 хвилин. Скропити лимонним соком, досолити за смаком.

Куряча локшина

Фото: instagram.com/marina._.baranova/

Інгредієнти

Куряча гомілка – 2-3 шт.

Картопля – 5 шт.

Цибуля, морква – по 1 шт.

Сіль, петрушка – за смаком

Для локшини

Борошно твердих сортів пшениці – 120 г

Борошно пшеничне – 30 г

Яйце – 1 шт.

Вода

Спосіб приготування

Відварити курку до наваристого бульйону. Для локшини змішати всі інгредієнти, розкачати, нарізати локшину, підсушити. Нарізати дрібно цибулю і моркву, картоплю нарізати кубиками. З бульйону дістати м'ясо, додати цибулю, моркву, через 5 хвилин – картоплю. Відокремити м'ясо від кістки. Додати до овочів в бульйон. За15-20 хвилин додати локшину. Варити до готовності, прикрасити зеленню.

Тут дізнаєтеся, як приготувати паски в мультиварці.

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