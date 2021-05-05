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Готуємося до Радониці та поминальних днів – 7 головних страв і рецептів

Сьогодні, 17:49

У ці дні треба обов'язково приготувати кисіль, млинці з начинкою і паску

Поминальні дні та Радониця цього року будуть 9 і 11 травня відповідно. Обов'язковими на столі мають бути паски, фарбовані яйця, кутя з родзинками, пиріжки. Також на стіл можна поставити рибу і млинці з начинкою. Нижче знайдете рецепти страв, які треба приготувати в ці дні.

Рисова кутя

Рисова кутя з медом
Рисова кутя з медом
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Рис – 100 г
  • Мед – 50 г
  • Родзинки – 50 г

Спосіб приготування

  1. Рис зварити, відкинути на друшляк, промити холодною водою.
  2. Родзинки промити, змішати з рисом і медом.
  3. Готову кутю перекласти в тарілку, зверху викласти родзинки.

Вівсяний кисіль

Фото: instagram.com/__umelica__/

Інгредієнти

  • Вівсяна крупа – 700 г
  • Скоринка з половини буханця простого житнього хліба
  • Велика жменя пророщеного вівсяного зерна
  • Мед і сухофрукти – для подачі

Спосіб приготування

  1. Всипати вівсяну крупу в чисту трилітрову банку і залити 2 л теплої питної води. Додати пророщене зерно і ретельно перемішати. Накрити банку рушником і залишити за кімнатної температури на 6-8 годин. Одночасно зрізати з хліба скоринку і залишити на той же час підсихати.
  2. Додати в банку корочку житнього хліба, поламану на кілька частин, знову накрити і залишити на добу.
  3. Прибрати хліб. Процідити вівсяну масу через сито, віджимаючи крупу. Отримана маса – концентрат вівсяного киселю. Вона може зберігатися в холодильнику 7 днів.
  4. Розвести концентрат питною водою в співвідношенні 1:2,5 і прогрівати на середньому вогні, помішуючи, доки кисіль не почне закипати. Вимкнути вогонь, накрити кисіль кришкою і дати постояти 5 хвилин. Подавати вівсяний кисіль з медом і сухофруктами.

Паска

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 кг борошна
  • 1 л молока
  • 30 яєць
  • 700 г вершкового масла
  • 100 г свіжих дріжджів
  • 1 кг цукру
  • 1 ч. л. солі
  • 1 склянка родзинок
  • 1 ч. л. меленої кориці
  • 0,5 ч. л. меленого кардамону
  • 10 г ванільного цукру
  • Щіпка тертого мускатного горіха

Спосіб приготування

  1. Молоко поставити на невеликий вогонь і потроху додати півтори склянки борошна. Ретельно перемішати і, коли тісто загусне, відставити остигати.
  2. Розтерти дріжджі з однією столовою ложкою цукру. Щойно вони стануть рідкими, влити в заварне тісто.
  3. Перемішати масу і поставити в тепло на 1,5 години.
  4. Потім відокремити білки від жовтків, до жовтків всипати цукор і збити блендером. Додати вершкове масло і розтерти до однорідної маси.
  5. Посолити і додати родзинки, кардамон, корицю, мускатний горіх і ванільний цукор. Перемішати і влити опару.
  6. До отриманого тіста додати просіяне борошно. Місити доти, доки тісто не почне відставати від рук.
  7. Викласти тісто у велику миску і залишити підходити на 3 години.
  8. Змастити форми для пасок олією і викласти піднялося тісто, заповнюючи приблизно на половину або на третину об'єму.
  9. Випікати паску близько 30 хвилин за температури 210 градусів.
  10. Остудити, дістати з форм і покрити глазур'ю.

Млинці з грибами

Фото: instagram.com/maxim_koo/

Інгредієнти

  • Молоко – 1 л
  • Борошно – 2 ск.
  • Яйця – 3 шт.
  • Цукор – 4 ст. л.
  • Сіль – щіпка
  • Розпушувач – 4 ч. л.
  • Сир – 50 г
  • Печериці – 800 г
  • Сметана – 150 г
  • Цибуля -1 шт.

Спосіб приготування

  1. Змішати борошно, цукор, сіль, розпушувач і яйця вінчиком. Додати молоко, збити блендером. Посмажити млинці.
  2. Нарізати гриби і цибулю. Обсмажити на сковороді, доки не зникне вся волога. Додати сіль, сметану і тертий сир. Тушкувати 10 хвилин.
  3. Начинити млинці начинкою, сформувати конвертики.

Пиріжки з капустою

Фото: instagram.com/be_veggie_easy
Фото: instagram.com/be_veggie_easy

Інгредієнти

  • Сметана – 200 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Олія – 4 ст. л.
  • Сіль – 0,5 ч. л.
  • Цукор – 1-1,5 ст. л.
  • Розпушувач для тіста – 10 г
  • Борошно пшеничне – 2 ст.

Для начинки

  • Капуста квашена – 300 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Олія – 1 ст. л.

Спосіб приготування

  1. До сметани додати сіль, цукор, яйце, розпушувач і олію. Перемішати.
  2. Додати борошно. Тісто має вийти м'яким і не липнути до рук.
  3. Відправити на 25 хвилин в холодильник.
  4. Для начинки дрібно нарізати цибулю, обсмажити. Додати капусту. Тушкувати до м'якості.
  5. Розділити тісто на 12 частин. Сформувати пиріжки. Змастити жовтком.
  6. Випікати за 180 градусів близько півгодини.

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Запечений минтай у сметанно-часниковому соусі

Фото: instagram.com/anechka.chylikova/

Інгредієнти

  • Минтай – 400 г
  • Сметана – 150 г
  • Часник – 5 г
  • Сіль, перець чорний мелений – за смаком
  • Приправа для риби – за смаком
  • Оливкова олія – 1 ст. л.
  • Сік лимонний – за смаком

Спосіб приготування

  1. Філе минтая розрізати на порційні шматки, посолити, поперчити, додати приправу для риби.
  2. Обсмажити філе минтая до напівготовності з двох сторін на середньому вогні.
  3. Змішати сметану, дрібно нарізану кріп, роздавлений часник, трохи солі. Залити сумішшю рибу на сковороді, зменшити вогонь, перемішати рибу із соусом лопаткою, накрити кришкою і тушкувати 15 хвилин.
  4. Скропити лимонним соком, досолити за смаком.

Куряча локшина

Фото: instagram.com/marina._.baranova/

Інгредієнти

  • Куряча гомілка – 2-3 шт.
  • Картопля – 5 шт.
  • Цибуля, морква – по 1 шт.
  • Сіль, петрушка – за смаком

Для локшини

  • Борошно твердих сортів пшениці – 120 г
  • Борошно пшеничне – 30 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Вода

Спосіб приготування

  1. Відварити курку до наваристого бульйону.
  2. Для локшини змішати всі інгредієнти, розкачати, нарізати локшину, підсушити.
  3. Нарізати дрібно цибулю і моркву, картоплю нарізати кубиками.
  4. З бульйону дістати м'ясо, додати цибулю, моркву, через 5 хвилин – картоплю.
  5. Відокремити м'ясо від кістки. Додати до овочів в бульйон.
  6. За15-20 хвилин додати локшину. Варити до готовності, прикрасити зеленню.

Тут дізнаєтеся, як приготувати паски в мультиварці.

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