Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Що готують на Благовіщення – 5 простих рецептів

Сьогодні, 16:21

Це, безумовно, страви з рибою та з риби

Благовіщення – важливе свято для всіх православних християн. Незмінна дата цього дня – 7 квітня. Якщо ви поки думаєте, що приготувати на Благовіщення або не знаєте, що готують цього дня, – скористайтеся рецептами з цієї добірки. Традиційно акцент треба робити на рибні страви.

Якщо ви обожнюєте випікати та у вас є унікальні рецепти, беріть участь у нашому конкурсі і вигравайте призи.

Рибна запіканка

Фото: instagram.com/evsigneeva_elena/

Інгредієнти

  • 500 г – філе будь-якої білої риби
  • 2 шт. – середніх помідора
  • 1 шт. – болгарський перець
  • по 1 шт. – цибуля, морква
  • 1 зуб. – часник
  • 200 г – сметана
  • Сіль, перець за смаком

Спосіб приготування

  1. Нарізати дрібно цибулю, тушкувати до м'якості. Додати терту моркву, залити водою і тушкувати 3-4 хвилини.
  2. Нарізати помідори і перець невеликими кубиками, все додати на сковороду і тушкувати 5 хвилин. Наприкінці додати зелень.
  3. Філе риби нарізати шматочками, додати сіль перець і тертий зубчик часнику. Обсмажити на сковороді 3-4 хвилини, помішуючи.
  4. У форму для запікання викласти половину овочів, рибу, овочі, залити сметаною.
  5. Запікати за 200 градусів 30 хвилин.

Рибний суп із сочевицею

Назва

Інгредієнти

  • Сьомга – 300 г
  • Червона сочевиця – 50 г
  • Морква, цибуля – по 1 шт.
  • Лимон – четвертинка
  • Картопля – 3 шт.
  • Помідор – 1 шт.
  • Сіль, перець, кріп – за смаком
  • Вода – 1,5 літра

Спосіб приготування

  1. Рибу, картоплю цибулю і помідор нарізати кубиками.
  2. У холодну воду додати картоплю, рибу і сочевицю. Довести до кипіння і трохи проварити. Посолити.
  3. У сковороді, змащеній маслом, обсмажити цибулю, моркву, помідор.
  4. За 10 хвилин до закінчення варіння додати в суп обсмажені овочі, посолити, поперчити за смаком.
  5. За пару хвилин до закінчення варіння додати нарізаний кріп і четвертинку соку лимона. Подавати гарячим.

Читайте також:
Як зварити сочевицю, щоби було насправді смачно

Горбуша з овочами

Фото: instagram.com/_k.natali._/

Інгредієнти

  • Горбуша – 1 шт.
  • Натуральний йогурт – 50 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Сир – 150 г
  • Помідори – 2 шт.
  • Болгарський перець зелений – 1 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Сік лимона – 20 г
  • сіль, перець, кріп свіжий – за смаком

Спосіб приготування

  1. Горбушу розрізати на філе, потім – на порційні шматочки.
  2. Дрібними кубиками нарізати цибулю, болгарський перець, помідори, кріп. Сир натерти на дрібній тертці.
  3. Змішати яйце, йогурт, цибулю, помідори, болгарський перець, сир, посолити, поперчити.
  4. У форму для запікання викласти рибу, побризкати соком лимона.
  5. На рибу викласти суміш з йогурту й овочів.
  6. Запікати в духовці 20 хвилин за температури 180 градусів.

Шашлики з лосося (пісний рецепт)

Фото: instagram.com/cooking.pro.easy/

Інгредієнти

  • Філе лосося – 500 г
  • Дижонская гірчиця – 2 ч. л. ⠀
  • Мед – 2 ч. л. ⠀
  • Соєвий соус – 2 ч. л. ⠀.
  • Кунжут – за смаком ⠀

Спосіб приготування

  1. Нарізати лосось на однакові шматочки. ⠀
  2. Змішати гірчицю, муд і соєвий соус. У маринад покласти лосось, залишити на 15 хвилин. ⠀
  3. Нанизати на шпажки. Викласти в форму для запікання, на дно налити трохи води.
  4. Запікати в попередньо розігрітій духовці до 200 градусів 15 хвилин.

Риба зі шпинатом у вершковому соусі

Фото: instagram.com/v.v_kornilova/

Інгредієнти

  • 500 г – філе білої риби
  • 200 г – шпинату
  • 200 мл – вершків
  • 80 г – сиру з пліснявою
  • 50 г – борошна
  • 2 ст. л. – вершкового масла
  • 1 ч. л. – мускатного горіха
  • 2 ст. л. – соняшникова олії
  • Сік лимона – 20 г
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. У сотейнику розігріти вершкове масло, додати шпинат. Далі додати сир дор блю, дати йому злегка розплавиться. Влити вершки, зменшити вогонь.
  2. Варити кілька хвилин до загустіння. Посолити, поперчити, додати мускатний горіх.
  3. Рибу посолити, поперчити, скропити лимонним соком, обваляти в борошні і обсмажити на олії до золотавої скоринки.
  4. Соус викласти на тарілку, зверху покласти рибу, прикрасити за смаком.

Тут дізнаєтеся, що треба зробити з майонезом, щоби перетворити його на новий соус.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Сочевиця: яка ідеальна для гарнірів, а яка для супів 5 відомих смачних супів із 5 різних країн Що купувати на ринку та в магазині в квітні Як смачно засолити червону рибу, скумбрію та свіжий оселедець
рецепти Благовіщення
Реклама

Новини партнерів

Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда

Популярні статті

Сьогодні, 14:22Смачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

Сьогодні, 14:14Фаново

Ікона Божої Матері Благовіщення Пресвятої Богородиці: опис і молитва

Сьогодні, 10:22Фаново

Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

Сьогодні, 05:44Психо

Гороскоп на сьогодні 5 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вам влаштують сюрприз!

Вчора, 16:13Здорово

Як приховати сивину в домашніх умовах: 5 простих лайфхаків

Вчора, 15:49Зірково

Олексій Суханов про участь у шоу Маска: У 46 років я вперше так одягнувся

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня: всі знаки зодіаку

Вчора, 06:10Фаново

Привітання з католицьким Великоднем-2021: короткі смс і яскраві картинки

Вчора, 05:21Психо

Гороскоп на сьогодні 4 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, уявіть, що ви – у відпустці!

3 квітняЗірково

Данилко відгадав двох персонажів, а Полякова приревнувала Носорога: як пройшов півфінал гіпершоу Маска

3 квітняЗірково

У півфіналі Маски розсекретили Циклопа

3 квітняЗірково

Хто ховався в костюмі Бабки: ви будете шоковані

3 квітняФаново

Католицький Великдень-2021: привітання у віршах, у прозі, кумедні картинки

3 квітняNo Stress

4500 гривень за 3 години! Ми протестували VIP-зал аеропорту Бориспіль і ось наші думки

3 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 3 квітня для всіх знаків зодіаку: Раків чекає сюрприз

2 квітняЗірково

"Холостяк-11": хто залишив проєкт в п'ятому випуску

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Необычный вкус и аромат. Как приготовить легендарный луковый суп
Необычный вкус и аромат. Как приготовить легендарный луковый суп
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти