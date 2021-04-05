Що готують на Благовіщення – 5 простих рецептів
Це, безумовно, страви з рибою та з риби
Благовіщення – важливе свято для всіх православних християн. Незмінна дата цього дня – 7 квітня. Якщо ви поки думаєте, що приготувати на Благовіщення або не знаєте, що готують цього дня, – скористайтеся рецептами з цієї добірки. Традиційно акцент треба робити на рибні страви.
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Рибна запіканка
Інгредієнти
- 500 г – філе будь-якої білої риби
- 2 шт. – середніх помідора
- 1 шт. – болгарський перець
- по 1 шт. – цибуля, морква
- 1 зуб. – часник
- 200 г – сметана
- Сіль, перець за смаком
Спосіб приготування
- Нарізати дрібно цибулю, тушкувати до м'якості. Додати терту моркву, залити водою і тушкувати 3-4 хвилини.
- Нарізати помідори і перець невеликими кубиками, все додати на сковороду і тушкувати 5 хвилин. Наприкінці додати зелень.
- Філе риби нарізати шматочками, додати сіль перець і тертий зубчик часнику. Обсмажити на сковороді 3-4 хвилини, помішуючи.
- У форму для запікання викласти половину овочів, рибу, овочі, залити сметаною.
- Запікати за 200 градусів 30 хвилин.
Рибний суп із сочевицею
Інгредієнти
- Сьомга – 300 г
- Червона сочевиця – 50 г
- Морква, цибуля – по 1 шт.
- Лимон – четвертинка
- Картопля – 3 шт.
- Помідор – 1 шт.
- Сіль, перець, кріп – за смаком
- Вода – 1,5 літра
Спосіб приготування
- Рибу, картоплю цибулю і помідор нарізати кубиками.
- У холодну воду додати картоплю, рибу і сочевицю. Довести до кипіння і трохи проварити. Посолити.
- У сковороді, змащеній маслом, обсмажити цибулю, моркву, помідор.
- За 10 хвилин до закінчення варіння додати в суп обсмажені овочі, посолити, поперчити за смаком.
- За пару хвилин до закінчення варіння додати нарізаний кріп і четвертинку соку лимона. Подавати гарячим.
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Горбуша з овочами
Інгредієнти
- Горбуша – 1 шт.
- Натуральний йогурт – 50 г
- Яйце – 1 шт.
- Сир – 150 г
- Помідори – 2 шт.
- Болгарський перець зелений – 1 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Сік лимона – 20 г
- сіль, перець, кріп свіжий – за смаком
Спосіб приготування
- Горбушу розрізати на філе, потім – на порційні шматочки.
- Дрібними кубиками нарізати цибулю, болгарський перець, помідори, кріп. Сир натерти на дрібній тертці.
- Змішати яйце, йогурт, цибулю, помідори, болгарський перець, сир, посолити, поперчити.
- У форму для запікання викласти рибу, побризкати соком лимона.
- На рибу викласти суміш з йогурту й овочів.
- Запікати в духовці 20 хвилин за температури 180 градусів.
Шашлики з лосося (пісний рецепт)
Інгредієнти
- Філе лосося – 500 г
- Дижонская гірчиця – 2 ч. л. ⠀
- Мед – 2 ч. л. ⠀
- Соєвий соус – 2 ч. л. ⠀.
- Кунжут – за смаком ⠀
Спосіб приготування
- Нарізати лосось на однакові шматочки. ⠀
- Змішати гірчицю, муд і соєвий соус. У маринад покласти лосось, залишити на 15 хвилин. ⠀
- Нанизати на шпажки. Викласти в форму для запікання, на дно налити трохи води.
- Запікати в попередньо розігрітій духовці до 200 градусів 15 хвилин.
Риба зі шпинатом у вершковому соусі
Інгредієнти
- 500 г – філе білої риби
- 200 г – шпинату
- 200 мл – вершків
- 80 г – сиру з пліснявою
- 50 г – борошна
- 2 ст. л. – вершкового масла
- 1 ч. л. – мускатного горіха
- 2 ст. л. – соняшникова олії
- Сік лимона – 20 г
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- У сотейнику розігріти вершкове масло, додати шпинат. Далі додати сир дор блю, дати йому злегка розплавиться. Влити вершки, зменшити вогонь.
- Варити кілька хвилин до загустіння. Посолити, поперчити, додати мускатний горіх.
- Рибу посолити, поперчити, скропити лимонним соком, обваляти в борошні і обсмажити на олії до золотавої скоринки.
- Соус викласти на тарілку, зверху покласти рибу, прикрасити за смаком.
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