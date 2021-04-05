Що готують на Благовіщення – 5 простих рецептів

Це, безумовно, страви з рибою та з риби

Благовіщення – важливе свято для всіх православних християн. Незмінна дата цього дня – 7 квітня. Якщо ви поки думаєте, що приготувати на Благовіщення або не знаєте, що готують цього дня, – скористайтеся рецептами з цієї добірки. Традиційно акцент треба робити на рибні страви.

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Рибна запіканка

Фото: instagram.com/evsigneeva_elena/

Інгредієнти

500 г – філе будь-якої білої риби

2 шт. – середніх помідора

1 шт. – болгарський перець

по 1 шт. – цибуля, морква

1 зуб. – часник

200 г – сметана

Сіль, перець за смаком

Спосіб приготування

Нарізати дрібно цибулю, тушкувати до м'якості. Додати терту моркву, залити водою і тушкувати 3-4 хвилини. Нарізати помідори і перець невеликими кубиками, все додати на сковороду і тушкувати 5 хвилин. Наприкінці додати зелень. Філе риби нарізати шматочками, додати сіль перець і тертий зубчик часнику. Обсмажити на сковороді 3-4 хвилини, помішуючи. У форму для запікання викласти половину овочів, рибу, овочі, залити сметаною. Запікати за 200 градусів 30 хвилин.

Рибний суп із сочевицею

Назва

Інгредієнти

Сьомга – 300 г

Червона сочевиця – 50 г

Морква, цибуля – по 1 шт.

Лимон – четвертинка

Картопля – 3 шт.

Помідор – 1 шт.

Сіль, перець, кріп – за смаком

Вода – 1,5 літра

Спосіб приготування

Рибу, картоплю цибулю і помідор нарізати кубиками. У холодну воду додати картоплю, рибу і сочевицю. Довести до кипіння і трохи проварити. Посолити. У сковороді, змащеній маслом, обсмажити цибулю, моркву, помідор. За 10 хвилин до закінчення варіння додати в суп обсмажені овочі, посолити, поперчити за смаком. За пару хвилин до закінчення варіння додати нарізаний кріп і четвертинку соку лимона. Подавати гарячим.

Горбуша з овочами

Фото: instagram.com/_k.natali._/

Інгредієнти

Горбуша – 1 шт.

Натуральний йогурт – 50 г

Яйце – 1 шт.

Сир – 150 г

Помідори – 2 шт.

Болгарський перець зелений – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Сік лимона – 20 г

сіль, перець, кріп свіжий – за смаком

Спосіб приготування

Горбушу розрізати на філе, потім – на порційні шматочки. Дрібними кубиками нарізати цибулю, болгарський перець, помідори, кріп. Сир натерти на дрібній тертці. Змішати яйце, йогурт, цибулю, помідори, болгарський перець, сир, посолити, поперчити. У форму для запікання викласти рибу, побризкати соком лимона. На рибу викласти суміш з йогурту й овочів. Запікати в духовці 20 хвилин за температури 180 градусів.

Шашлики з лосося (пісний рецепт)

Фото: instagram.com/cooking.pro.easy/

Інгредієнти

Філе лосося – 500 г

Дижонская гірчиця – 2 ч. л. ⠀

Мед – 2 ч. л. ⠀

Соєвий соус – 2 ч. л. ⠀.

Кунжут – за смаком ⠀

Спосіб приготування

Нарізати лосось на однакові шматочки. ⠀ Змішати гірчицю, муд і соєвий соус. У маринад покласти лосось, залишити на 15 хвилин. ⠀ Нанизати на шпажки. Викласти в форму для запікання, на дно налити трохи води. Запікати в попередньо розігрітій духовці до 200 градусів 15 хвилин.

Риба зі шпинатом у вершковому соусі

Фото: instagram.com/v.v_kornilova/

Інгредієнти

500 г – філе білої риби

200 г – шпинату

200 мл – вершків

80 г – сиру з пліснявою

50 г – борошна

2 ст. л. – вершкового масла

1 ч. л. – мускатного горіха

2 ст. л. – соняшникова олії

Сік лимона – 20 г

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

У сотейнику розігріти вершкове масло, додати шпинат. Далі додати сир дор блю, дати йому злегка розплавиться. Влити вершки, зменшити вогонь. Варити кілька хвилин до загустіння. Посолити, поперчити, додати мускатний горіх. Рибу посолити, поперчити, скропити лимонним соком, обваляти в борошні і обсмажити на олії до золотавої скоринки. Соус викласти на тарілку, зверху покласти рибу, прикрасити за смаком.

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