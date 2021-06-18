Як правильно мульчувати грунт: лайфхаки для городників

Неправильне мульчування тирсою може забрати з грунту корисні елементи. Важливо правильно і завчасно підготувати мульчу для обробки рослин.

Як мульчувати грунт Фото: Unsplash

Як зробити, щоб земля на ділянці довго залишалася вологою навіть у літню спеку? Як не допустити вимерзання культур в зимові холоди? Як побороти бур'яни на городі? На ці та інші питання ви знайдете відповіді, прочитавши наші лайфхаки.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Мульчування тирсою, тобто вкривання землі шаром подрібненої деревини – це один із способів, який допомагає в догляді за рослинами. Тирса добре утримує вологу в ґрунті, забезпечує хорошу вентиляцію повітря, зберігає постійну температуру, бореться з бур'янами і шкідниками, підживлює рослини, а до того ж коштує недорого. Але така обробка має свої нюанси.

Як проводити мульчування тирсою: лайфхаки

Лайфхак 1. Перевірте кислотність грунту

Перш ніж проводити мульчування, обов'язково перевірте кислотність грунту. Справа в тому, що свіжа тирса підвищує кислотність грунту. При необхідності скорегуйте цей показник внесенням додаткових компонентів.

Лайфхак 2. Підготуйте матеріал

Свіжа і порожня тирса самі по собі не є добривом. Навпаки, вона може вбирати з грунту корисні елементи, тим самим збіднюючи його. Тирсою в чистому вигляді посипають доріжки на ділянках і квітниках, проходи між грядками. Тирсу для мульчі потрібно підготувати.

Як мульчувати грунт Фото: Pixabay

На плівку висипають тирсу, а зверху – кальцієву селітру з розрахунку 70-80 г на 1 відро. Потім поливають водою, знову накривають плівкою і залишають на тиждень. Отже, на тирсі з'являється достатня кількість мікроорганізмів, щоб переробляти дерево в органіку. Також важливо підтримувати високу вологість і температуру вище +15°C.

Лайфхак 3. Коли готувати мульчу

Підготовка мульчі вимагає часу, тому краще це робити восени або навесні в компостних ямах, щоб вона встигла перегнити. В ями шарами укладають підготовлену тирсу, гній, бадилля, скошену траву, листя.

Лайфхак 4. Яка має бути тирса

Тирса великого розміру перегниває довго і забирає з грунту азот, який потрібен їй для процесу розкладання. Крім того, вона утворює пухкий і глибокий шар, який складно ущільнювати.

Занадто дрібну тирсу не застосовують, тому що вона збиваються в грудочки і утворює на поверхні тверду кірку.

Як мульчувати грунт Фото: Pinterest

Деревина м'яких листяних порід перепріває за 10-15 місяців, із хвойних – 2-3 роки, при цьому хвоя заважає розвитку і патогенної, і корисної мікрофлори.

Багато рослин люблять подрібнену деревину листяних порід дерев. При цьому краще не використовувати дуб, тополю, волоський горіх, тому що вони пригнічують ріст багатьох культур.

Не можна для мульчі використовувати відходи від ДСП.

Лайфхак 5. Як робити мульчування

Навесні мульчують посіви однорічних культур відразу після їх висадки, використовуючи тирсу листяних дерев, крім дубових. Коренеплоди (моркву, ріпу, часник) присипають мульчею завтовшки 3-4 см після проріджування, коли бадилля рослини досягає 5-7 см заввишки.

Як мульчувати грунт Фото: Pinterest

Багаторічні рослини мульчують після прогрівання грунту. Малину, смородину, яблуні, полуницю мульчують навесні до цвітіння. А ось влітку їх не мульчують, тому що вони не встигають підготуватися до зими.

Рослини в теплиці краще мульчувати навесні, коли вони починають активно розвиватися, змішавши тирсу з гноєм, сечовиною. Це зменшує норму поливу і захищає коріння від перегріву. Для вирощування помідорів і огірків корисно використовувати хвойну тирсу шаром 5-7 см.

Лайфхак 6. Особливості мульчування рослин

Картоплю після підгортання борозенки посипають тирсою, що допомагає утримати вологу і не дає прорости бур'янам.

Малина – після мульчування коренева система може перезимувати без негативних наслідків.

Огірки – практикується мульчування деревною тріскою дрібної фракції. Кожен кущ посипають по колу, що захищає від шкідників. А хвойна тирса з азотним добривом в основі огіркової грядки використовується в якості біопалива.

Як мульчувати грунт Фото: Pinterest

Виноград – великі деревні стружки закладають у посадочні лунки. Вони діють як утеплювач, захищаючи коріння рослин від холоду.

Морква полюбляє хвойну тирсу, що відганяє морквяну муху.

Томати, суниця, гортензія, троянди, люпин також добре реагують на процедуру мульчування.

Раніше ми публікували лайфхаки для городників, як зробити, щоб земля не прилипала до лопати.

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