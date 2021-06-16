Як зробити, щоб земля не прилипала до лопати: лайфхаки для городників
Грудки землі на металі затримують і обтяжують без того нелегку роботу на городі. Розв'язати цю проблему допоможе звичайна заточка інвентарю.
У багатьох господарів напевно виникає ситуація, коли скопування городу перетворюється на справжні тортури. Грудки землі замість того, щоб відскакувати від лопати в потрібному напрямку, навпаки, налипають на неї з неймовірною ретельністю. Доводиться щохвилини зупинятися і очищати метал.
При цьому раніше за лопатою не спостерігалося таких проблем. Але кожен інструмент має властивість зношуватися, ставати непридатним і навіть ламатися. Насправді ця проблема не настільки серйозна, і її розв'язання досить просте. Читайте в нашій статті, що можна зробити, щоб земля не заважала лопаті обробляти себе.
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Про хорошу роботу на городі іноді кажуть: "лопата увійшла в землю, як ніж у масло". В цьому і криється розв'язання проблеми: лопату потрібно періодично обробляти так, щоб мінімізувати її тертя з ґрунтом. Навіть кілька піщинок, що затрималися на лезі, поступово приводять до того, що на них налипає земля, особливо якщо це глинистий грунт або якісний жирний чорнозем.
- Лайфхак 1. Заточіть лопату болгаркою
Найкраще точити інструмент за допомогою болгарки з відповідним диском або електричного наждака. Важливо не лише повернути гостроту лезу, а й пройтися по всій металевій поверхні лопати, прибравши всі щербини, шорсткості і подряпини. Адже саме вони є проблемним місцем, куди прилипає земля. При використанні болгарки заточка лопати займає 5-10 хвилин.
- Лайфхак 2. Обробіть лопату напилком
Перевага цього методу в тому, що кромка вийде набагато рівнішою, ніж після роботи електроінструменту. До того ж заточка вручну не перегріває метал і не змінює його фізико-механічні властивості. А це, в свою чергу, позначається на залипанні землі на лопаті.
- Лайфхак 3. Допоможе купа піску
Якщо під рукою немає ні електрики, ні загострювального інструменту, а прилипла земля заважає працювати, вас на час виручить купа піску або дрібного гравію. Достатньо кілька разів увігнати лопату в сипучий матеріал – лезо очиститься від бруду, відшліфується і навіть трохи заточиться.
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