Зірка "Гри в кальмара" Хо Ен Чон стала обличчям Louis Vuitton (фото)

27-річна Хо Ен Чон стала новим амбассадор Louis Vuitton

Зірка серіалу Netflix "Гра в кальмара" Хо Ен Чон стала новим послом Louis Vuitton, костюми яких носить Тіна Кароль.

27-річна актриса і модель братиме участь в рекламних кампаніях бренду, приміряючи одяг, годинники і ювелірні прикраси. Також Хо Ен буде одягати речі бренду на червоні доріжки важливих премій, прем'єри і всілякі заходи.

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Цікаво, що раніше Хо Ен вже співпрацювала з модним будинком. Так, зірка Netflix вперше приміряла одяг бренду, коли брала участь в показі Louis Vuitton в якості моделі в 2017 році.

Я відразу ж закохався в великий талант і фантастичну особистість Хо Ен, і я з нетерпінням чекаю початку нового розділу в шляху, який ми почали в Louis Vuitton кілька років тому

- прокоментував нову співпрацю креативний директор бренду Ніколя Гескьєр.

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Сама ж актриса опублікувала в своєму Instagram-акаунті промо-знімок, де вона позує в білому короткому пальто з золотими гудзиками, чорно-білих туфлях і з сумкою Louis Vuitton. У підписі до посту Хо Ен написала:

Новий старт з Louis Vuitton.

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Нагадаємо, новий серіал "Гра в кальмара" б'є всі рекорди на Netflix. За короткий строк його подивилися понад 80 мільйонів користувачів. Головну жіночу роль у проєкті зіграла південнокорейська модель Хо Ен Чон. На її профіль в Instagram підписано вже більше 15 мільйонів людей.

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