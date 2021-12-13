Злі тварини, які раді понеділку не більше, ніж ви (фото)

Смішні тварини, які на мордочку жахливі, добрі всередині / Фото: Колаж: Сьогодні
Тварини завжди можуть підняти настрій навіть у найсумніший день року. Варто лише подивитися їм у вічі, доторкнутися до м'якої шерсті – як відразу стає тепліше та спокійніше. Вчора ми ділилися кумедними фото домашніх тварин із конкурсу Comedy Pet Photo Awards, а сьогодні поговоримо про тварин-злюк.
Важко навчитися любити понеділки, особливо в таку сіру та похмуру погоду. Але не тільки нам, двоногим, вони здаються такими несправедливими та занудними. Тварини також їх не люблять від слова зовсім.
Ми зібрали добірку тварин, які можуть спопелити одним поглядом кожного. Від їх небезпечного вигляду віє злістю навіть через фотографію.
Тільки уявіть, про що думає цей кіт, дивлячись на курку-гриль.
А цей собака явно хоче сказати: "Зараз ти в мене і сядеш, і подаси лапу".
Собакевич наче натякає: не спалиш ті тапки, якими колошматила мене вчора, і наступна будеш ти.
Бачу, ти знову не купила мені кігтеточку? Дуже шкода, Люсю, гарний був диван...
Дивіться ще більше привабливих фото злих і безпощадних, але таких милих тварин.
Читайте також: