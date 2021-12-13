Злые животные, которые рады понедельнику не больше, чем вы (фото)

Смешные животные, которые на мордочку ужасные, добрые внутри / Фото: Коллаж: Сегодня
Животные всегда могут поднять настроение даже в самый унылый день в году. Стоит только посмотреть им в глаза, прикоснуться к мягкой шерсти – как сразу становится теплее и спокойнее. Вчера мы делились смешными фото домашних животных из конкурса Comedy Pet Photo Awards, а сегодня поговорим о животных-злюках.
Тяжело научиться любить понедельники, особенно в такую серую и унылую погоду. Но не только нам, двуногим, они кажутся такими несправедливыми и занудными. Животные тоже их не любят от слова совсем.
Мы собрали подборку животных, которые могут испепелить одним лишь взглядом всяк сюда входящего. От их опасного вида разит злостью даже через фотографию.
Только представьте, о чем думает этот кот, глядя на курицу-гриль.
А эта собака явно хочет сказать: "Сейчас ты у меня и сядешь, и подашь лапу".
Собакевич как бы намекает: не сожжешь те тапки, которыми колошматила меня вчера, и следующая будешь ты.
Вижу, ты снова не купила мне когтеточилку? Очень жаль, Люся, хороший был диван...
Смотрите еще больше уморительных фото злых и беспощадных, но таких милых животных.
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