Злые животные, которые рады понедельнику не больше, чем вы (фото)

Смешные животные, которые на мордочку ужасные, добрые внутри / Фото: Коллаж: Сегодня

Животные всегда могут поднять настроение даже в самый унылый день в году. Стоит только посмотреть им в глаза, прикоснуться к мягкой шерсти – как сразу становится теплее и спокойнее. Вчера мы делились смешными фото домашних животных из конкурса Comedy Pet Photo Awards, а сегодня поговорим о животных-злюках.

Тяжело научиться любить понедельники, особенно в такую серую и унылую погоду. Но не только нам, двуногим, они кажутся такими несправедливыми и занудными. Животные тоже их не любят от слова совсем.

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Мы собрали подборку животных, которые могут испепелить одним лишь взглядом всяк сюда входящего. От их опасного вида разит злостью даже через фотографию.

Только представьте, о чем думает этот кот, глядя на курицу-гриль.

Злой кот, к которому лучше не подходить во время трапезы / Фото: Bored Panda

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А эта собака явно хочет сказать: "Сейчас ты у меня и сядешь, и подашь лапу".

Злой пес, с которым лучше не шутить / Фото: Bored Panda

Собакевич как бы намекает: не сожжешь те тапки, которыми колошматила меня вчера, и следующая будешь ты.

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Это злой собака явно знает немного больше, чем мы / Фото: Bored Panda

Вижу, ты снова не купила мне когтеточилку? Очень жаль, Люся, хороший был диван...

Злой кот сейчас покажет, чем чревато невыполнение обещаний / Фото: открытые источники

Смотрите еще больше уморительных фото злых и беспощадных, но таких милых животных.

На мордочку ужасные, добрые внутри животные / Фото: Bored Panda

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