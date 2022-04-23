Життя після війни – 6 порад психолога, як почати будувати плани на майбутнє наново

Почати знову будувати плани на майбутнє після війни можна з малого, плануючи короткочасні речі, наприклад, поточний день / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Важко говорити про майбутнє, будувати плани, коли Росія напала на твою країну, гинуть люди і руйнуються міста. Але багато хто з нас, опинившись у безпеці, ставлять собі питання "А що далі?" Сьогодні, 23 квітня, у Всеукраїнський день психолога про те, як повернутися до життя після важких подій розповіла психотерапевт, кандидат психологічних наук Марина Діденко.

Марина Діденко / Фото: пресслужба

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З чого почати нове життя, якщо повністю розгублений?

1. По-перше, спочатку варто визначити зону контролю. Адже війна – це ситуація, коли ми втратили контроль за своїм життям. І думки про майбутнє викликають тривогу, стає особливо тяжко. Тому важливо усвідомити і прийняти, що нехай поки що невелику частину нашого життя, але ми вже можемо контролювати. І крок за кроком намагатися відвоювати та стабілізувати свою зону впливу.

2. Почніть планувати короткочасні речі наприклад, поточний день, вихідні. Якщо щоденне планування дається важко, спробуйте спланувати прості побутові речі, наприклад складіть меню, список покупок, дзвінків друзям або листів, які потрібно написати, статей, які слід прочитати і т.п.

3. Увечері проаналізуйте, що виконано та поставте позначки. Це активізує потрібні нейронні зв'язки і надалі процес планування йтиметься легше.

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Спробуйте спланувати прості побутові речі, наприклад складіть меню, список покупок, дзвінків друзям або листів, які потрібно написати / Фото: freepik.com

4. Коли ви більш-менш відійшли від стресу, згадайте про ваші плани до війни, які з них можуть бути актуальними і зараз. Завжди є кілька шляхів досягнення мети. Якщо ми не можемо піднятися на гору, можливо, її варто оминути?

5. Зробіть аналіз різних сфер вашого життя і знайдіть для себе по одній важливій меті в кожній з цих сфер. Це допоможе стабілізуватися та дозволить рухатися далі набагато впевненіше.

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6. Також варто проаналізувати свої цінності: які актуальні, які стали несуттєвими. Відштовхуючись від цього, складайте план життя. І не бійтеся мріяти, війна обов'язково закінчиться, і ми продовжимо жити далі.

Не бійтеся мріяти, війна обов'язково закінчиться, і ми продовжимо жити далі / Фото: freepik.com

Коли людина має мрії – образ бажаного майбутнього, – ми можемо сформувати певні цілі (щось конкретне) і окреслити шляхи їх досягнення маленькими кроками день у день.

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