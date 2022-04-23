Жизнь после войны – 6 советов психолога, как начать заново строить планы на будущее

Начать заново строить планы на будущее после войны можно с малого, планируя кратковременные вещи, например, текущий день / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Трудно говорить о будущем, строить планы, когда Россия напала на твою страну, гибнут люди и рушатся города. Но многие из нас, оказавшись в безопасности, задают себе вопрос "А что дальше?" Сегодня, 23 апреля, во Всеукраинский день психолога о том, как вернуться к жизни после тяжелых событий рассказала психотерапевт, кандидат психологических наук Марина Диденко.

Марина Диденко / Фото: пресс-служба

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C чего же начать новую жизнь, если полностью растерян?

1. Во-первых, изначально стоит определить зону контроля. Ведь война – это ситуация, когда мы потеряли контроль над своей жизнью. И мысли о будущем вызывают тревожность, становится особенно тяжело. Поэтому важно осознать и принять то, что пусть пока небольшую часть нашей жизни, но мы уже можем контролировать. И шаг за шагом стараться отвоевать и стабилизировать свою зону влияния.

2. Начните планировать кратковременные вещи, например, текущий день, выходные. Если ежедневная планировка дается трудно, попробуйте спланировать простые бытовые вещи, например, составьте меню, список покупок, звонков друзьям или писем, которые нужно написать, статей, которые следует прочитать и т.п.

3. Вечером проанализируйте, что выполнено, и поставьте отметки. Это активизирует нужные нейронные связи и в дальнейшем процесс планирования, поэтому дальше будет идти легче.

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Попробуйте спланировать простые бытовые вещи, например, составьте меню, список покупок, звонков друзьям или писем, которые нужно написать / Фото: freepik.com

4. Когда вы более-менее отошли от стресса, вспомните о ваших планах до войны, какие из них могут быть актуальны и сейчас. Всегда есть несколько путей достижения цели. Если мы не можем подняться на гору, может быть, ее стоит обойти?

5. Сделайте анализ различных сфер вашей жизни, и найдите для себя по одной важной цели в каждой из этих сфер. Это поможет стабилизироваться и позволит двигаться дальше гораздо увереннее.

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6. Также стоит проанализировать свои ценности: какие актуальны, какие стали несущественными. Отталкиваясь от этого, составляйте план на жизнь. И не бойтесь мечтать, война обязательно закончится и мы продолжим жить дальше.

Не бойтесь мечтать, война обязательно закончится и мы продолжим жить дальше / Фото: freepik.com

Когда у человека есть мечты – образ желаемого будущего, – мы можем сформировать определенные цели (что-то конкретное) и очертить пути их достижения маленькими шагами, изо дня в день.

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