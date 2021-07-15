Сніданок з тунцем – додайте його в омлет, у лаваш з начинкою і тост з овочами

До такого омлету з тунцем буде доречним овочевий салат з авокадо і помідорами, конвертики з лаваша можна взяти на роботу, а тост з тунцем буде максимально смачним, коли додасте до риби хрусткий огірок

Рецепти страв з тунцем для сніданку

Що робити, коли вранці хочеться чогось легкого, корисного і ситного водночас? Брати і відкривати консервований тунець. Цю рибу чудово доповнюють сезонні овочі, смажені яйця і зелень. А, наприклад, конвертики з лаваша можна взяти на роботу. Їхній рецепт і ще 2 знайдете нижче. У календарі лайфхаків для літа шукайте кращі ідеї для його проведення.

Омлет з тунцем і овочевим салатом

Омлет з тунцем і салатом / Фото: Depositphotos

Для омлету

1/2 б. консервованого тунця

3 яйця

1 ст. л. борошна

2 ст. л. сметани або молока

3 ст. л. тертого сиру

Сіль, перець

Олія

Для салату

Листя салату або китайська капуста

Помідори чері

Авокадо

Оливкова олія

Сік лимона

Спосіб приготування

Розбити яйця в миску і збовтати виделкою. Додати сметану і борошно, ще раз перемішати. Додати розім'ятий тунець, попередньо зливши рідину або олію. Перемішати і додати тертий сир. Посолити, поперчити і знову перемішати. На розігріту сковороду, змащену олією, вилити яєчно-рибну суміш. Обсмажити з двох боків до бажаного ступеня готовності. Салатне листя помити, обсушити і порвати руками на дві тарілки. Зверху розкласти шматочки помідорів чері та авокадо, скропити оливковою олією і лимонним соком. Розрізати омлет на два частини і викласти зверху на салат.

Читайте також: 7 ідей, щоби поліпшити до невпізнання свій омлет

Конвертики з лаваша з тунцем

Конвертики з лаваша з тунцем / Фото: Depositphotos

Реклама

Інгредієнти

1 б. консервованого тунця

2 варених яйця

2 листи тонкого лаваша

1/2 шт. червоної цибулини

4 ст. л. сметани

4 зубчики часнику

1/2 шт. лимона (цедра)

2 ч. л. гірчиці

Зелена цибуля

Сіль

2 сирих яйця

100 мл молока

Олія – для обсмажування

Спосіб приготування

Змішайте тунець і нарізані варені яйця. Додайте подрібнену цибулю (обидва види) і дрібно порубаний часник. Потім додайте гірчицю і цедру, заправте сметаною. Посоліть за смаком. Збийте яйця з молоком. Зробіть конвертики з лаваша з начинкою. Занурюючи їх у яєчну суміш, обсмажте на олії до золотистого кольору.

Бутерброди із салатом з тунця

Бутерброди з тунцем / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

200 г консервованого тунця шматочками

3 яйця

3-4 маринованих корнішони або свіжий огірок

2-3 ст. л. майонезу або сметани

Зелень – для прикраси

Мелений перець – за смаком

Для подачі

Хліб

Салатне листя

Свіжі огірки

Спосіб приготування

Злити рідину з бляшанки з тунцем, розім'яти виделкою рибу. Мариновані огірки подрібнити. Яйця відварити круто, остудити і очистити. Потім натерти на крупній тертці або нарізати кубиками. Змішати всі інгредієнти салату і заправити майонезом. Хліб нарізати скибочками і за бажанням підсмажити в духовці. Подавати тости із зеленню, свіжими огірками і яєчним салатом, прикрасивши гілочками петрушки або кропу.

Смачні пиріжки самоси з овочами теж заслуговують, щоб їх спробували. Подробиці рецепта – у відео.

І ще 10 рецептів начинок для лаваша зібрано тут.