Змінити мову на: RU Перейти до новин

Сніданок з тунцем – додайте його в омлет, у лаваш з начинкою і тост з овочами

15 липня, 07:01

Ірина Маслова

До такого омлету з тунцем буде доречним овочевий салат з авокадо і помідорами, конвертики з лаваша можна взяти на роботу, а тост з тунцем буде максимально смачним, коли додасте до риби хрусткий огірок

Рецепти страв з тунцем для сніданку

Що робити, коли вранці хочеться чогось легкого, корисного і ситного водночас? Брати і відкривати консервований тунець. Цю рибу чудово доповнюють сезонні овочі, смажені яйця і зелень. А, наприклад, конвертики з лаваша можна взяти на роботу. Їхній рецепт і ще 2 знайдете нижче. У календарі лайфхаків для літа шукайте кращі ідеї для його проведення.

Омлет з тунцем і овочевим салатом

Омлет з тунцем і салатом / Фото: Depositphotos

Для омлету

Для салату

Спосіб приготування

  1. Розбити яйця в миску і збовтати виделкою. Додати сметану і борошно, ще раз перемішати.
  2. Додати розім'ятий тунець, попередньо зливши рідину або олію. Перемішати і додати тертий сир. Посолити, поперчити і знову перемішати.
  3. На розігріту сковороду, змащену олією, вилити яєчно-рибну суміш. Обсмажити з двох боків до бажаного ступеня готовності.
  4. Салатне листя помити, обсушити і порвати руками на дві тарілки. Зверху розкласти шматочки помідорів чері та авокадо, скропити оливковою олією і лимонним соком.
  5. Розрізати омлет на два частини і викласти зверху на салат.

Читайте також: 7 ідей, щоби поліпшити до невпізнання свій омлет

Конвертики з лаваша з тунцем

Конвертики з лаваша з тунцем / Фото: Depositphotos

Реклама

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Змішайте тунець і нарізані варені яйця.
  2. Додайте подрібнену цибулю (обидва види) і дрібно порубаний часник.
  3. Потім додайте гірчицю і цедру, заправте сметаною. Посоліть за смаком.
  4. Збийте яйця з молоком.
  5. Зробіть конвертики з лаваша з начинкою. Занурюючи їх у яєчну суміш, обсмажте на олії до золотистого кольору.

Бутерброди із салатом з тунця

Бутерброди з тунцем / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Для подачі

Спосіб приготування

  1. Злити рідину з бляшанки з тунцем, розім'яти виделкою рибу.
  2. Мариновані огірки подрібнити.
  3. Яйця відварити круто, остудити і очистити. Потім натерти на крупній тертці або нарізати кубиками.
  4. Змішати всі інгредієнти салату і заправити майонезом.
  5. Хліб нарізати скибочками і за бажанням підсмажити в духовці.
  6. Подавати тости із зеленню, свіжими огірками і яєчним салатом, прикрасивши гілочками петрушки або кропу.

Смачні пиріжки самоси з овочами теж заслуговують, щоб їх спробували. Подробиці рецепта – у відео.

І ще 10 рецептів начинок для лаваша зібрано тут.

Новини на цю ж тему:
рецепти сніданок тунець салат лаваш омлет

Реклама