Завтрак с тунцом – добавьте его в омлет, в лаваш с начинкой и тост с овощами

Рецепты блюд с тунцом для завтрака
Что делать, когда утром хочется чего-то легкого, полезного и сытного одновременно? Брать и открывать консервированный тунец. Эту рыбу отлично дополняют сезонные овощи, жаренные яйца и зелень. А, например, конвертики из лаваша можно взять на работу. Их рецепт и еще 2 найдете ниже. В календаре лайфхаков для лета ищите лучшие идеи для его проведения.
Омлет с тунцом и овощным салатом
Омлет с тунцом и салатом / Фото: Depositphotos
Для омлета
- 1/2 банки консервированного тунца
- 3 яйца
- 1 ст. л. муки
- 2 ст. л. сметаны или молока
- 3 ст. л. тертого сыра
- Соль, перец
- Растительное масло
Для салата
- Листья салата или китайская капуста
- Помидоры черри
- Авокадо
- Оливковое масло
- Сок лимона
Способ приготовления
- Разбить яйца в миску и взболтать вилкой. Затем добавить сметану и муку, еще раз перемешать.
- Добавить размятый тунец из банки, предварительно слив жидкость или масло. Перемешать и добавить тертый сыр. Посолить, поперчить и снова перемешать.
- На раскаленную сковороду, смазанную маслом, вылить яично-рыбную смесь. Обжарить с двух сторон до желаемой степени готовности.
- Салатные листья помыть, обсушить и порвать руками на две тарелки. Сверху разложить кусочки помидоров черри и авокадо, сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком.
- Разрезать омлет на два части и выложить сверху на салат. Подавать блюдо сразу же после приготовления.
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Конвертики из лаваша с тунцом
Конвертики из лаваша с тунцом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 1 банка консервированного тунца
- 2 вареных яйца
- 2 листа тонкого лаваша
- 1/2 шт. красной луковицы
- 4 ст. л. сметаны
- 4 зубчика чеснока
- 1/2 шт. лимона (цедра)
- 2 ч. л. горчицы
- Зеленый лук
- Соль
- 2 сырых яйца
- 100 мл молока
- Растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления
- Смешайте тунец и нарезанные вареные яйца.
- Добавьте измельченный лук (оба вида) и мелко порубленный чеснок.
- Затем добавьте горчицу и цедру, заправьте сметаной. Посолите по вкусу.
- Взбейте яйца с молоком.
- Сделайте конвертики из лаваша с начинкой. Окуная их в яичную смесь, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
Бутерброды с салатом из тунца
Бутерброды с тунцом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 200 г консервированного тунца кусочками
- 3 яйца
- 3-4 маринованных корнишона или свежий огурец
- 2-3 ст. л. майонеза или сметаны
- Зелень – для украшения
- Молотый перец – по вкусу
Для подачи
- Хлеб
- Салатные листья
- Свежие огурцы
Способ приготовления
- Слить жидкость из банки с тунцом, размять рыбу вилкой.
- Маринованные огурцы измельчить.
- Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Затем натереть на крупной терке или нарезать кубиками.
- Смешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.
- Хлеб нарезать ломтиками и по желанию поджарить в духовке.
- Подавать тосты с зеленью, свежими огурцами и яичным салатом, украсив веточками петрушки или укропа.
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