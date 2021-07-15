Завтрак с тунцом – добавьте его в омлет, в лаваш с начинкой и тост с овощами

К такому омлету с тунцом будет кстати овощной салат с авокадо и помидорами, конвертики из лаваша можно взять на работу, а тост с тунцом будет максимально вкусным, когда добавите к рыбе хрустящий огурец

Рецепты блюд с тунцом для завтрака

Что делать, когда утром хочется чего-то легкого, полезного и сытного одновременно? Брать и открывать консервированный тунец. Эту рыбу отлично дополняют сезонные овощи, жаренные яйца и зелень. А, например, конвертики из лаваша можно взять на работу. Их рецепт и еще 2 найдете ниже. В календаре лайфхаков для лета ищите лучшие идеи для его проведения.

Омлет с тунцом и овощным салатом

Омлет с тунцом и салатом / Фото: Depositphotos

Для омлета

1/2 банки консервированного тунца

3 яйца

1 ст. л. муки

2 ст. л. сметаны или молока

3 ст. л. тертого сыра

Соль, перец

Растительное масло

Для салата

Листья салата или китайская капуста

Помидоры черри

Авокадо

Оливковое масло

Сок лимона

Способ приготовления

Разбить яйца в миску и взболтать вилкой. Затем добавить сметану и муку, еще раз перемешать. Добавить размятый тунец из банки, предварительно слив жидкость или масло. Перемешать и добавить тертый сыр. Посолить, поперчить и снова перемешать. На раскаленную сковороду, смазанную маслом, вылить яично-рыбную смесь. Обжарить с двух сторон до желаемой степени готовности. Салатные листья помыть, обсушить и порвать руками на две тарелки. Сверху разложить кусочки помидоров черри и авокадо, сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком. Разрезать омлет на два части и выложить сверху на салат. Подавать блюдо сразу же после приготовления.

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Конвертики из лаваша с тунцом

Конвертики из лаваша с тунцом / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты

1 банка консервированного тунца

2 вареных яйца

2 листа тонкого лаваша

1/2 шт. красной луковицы

4 ст. л. сметаны

4 зубчика чеснока

1/2 шт. лимона (цедра)

2 ч. л. горчицы

Зеленый лук

Соль

2 сырых яйца

100 мл молока

Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления

Смешайте тунец и нарезанные вареные яйца. Добавьте измельченный лук (оба вида) и мелко порубленный чеснок. Затем добавьте горчицу и цедру, заправьте сметаной. Посолите по вкусу. Взбейте яйца с молоком. Сделайте конвертики из лаваша с начинкой. Окуная их в яичную смесь, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Бутерброды с салатом из тунца

Бутерброды с тунцом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

200 г консервированного тунца кусочками

3 яйца

3-4 маринованных корнишона или свежий огурец

2-3 ст. л. майонеза или сметаны

Зелень – для украшения

Молотый перец – по вкусу

Для подачи

Хлеб

Салатные листья

Свежие огурцы

Способ приготовления

Слить жидкость из банки с тунцом, размять рыбу вилкой. Маринованные огурцы измельчить. Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Затем натереть на крупной терке или нарезать кубиками. Смешать все ингредиенты салата и заправить майонезом. Хлеб нарезать ломтиками и по желанию поджарить в духовке. Подавать тосты с зеленью, свежими огурцами и яичным салатом, украсив веточками петрушки или укропа.

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