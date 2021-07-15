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Завтрак с тунцом – добавьте его в омлет, в лаваш с начинкой и тост с овощами

15 июля, 07:01

Ирина Маслова

К такому омлету с тунцом будет кстати овощной салат с авокадо и помидорами, конвертики из лаваша можно взять на работу, а тост с тунцом будет максимально вкусным, когда добавите к рыбе хрустящий огурец

Рецепты блюд с тунцом для завтрака

Что делать, когда утром хочется чего-то легкого, полезного и сытного одновременно? Брать и открывать консервированный тунец. Эту рыбу отлично дополняют сезонные овощи, жаренные яйца и зелень. А, например, конвертики из лаваша можно взять на работу. Их рецепт и еще 2 найдете ниже. В календаре лайфхаков для лета ищите лучшие идеи для его проведения.

Омлет с тунцом и овощным салатом

Омлет с тунцом и салатом / Фото: Depositphotos

Для омлета

Для салата

Способ приготовления

  1. Разбить яйца в миску и взболтать вилкой. Затем добавить сметану и муку, еще раз перемешать.
  2. Добавить размятый тунец из банки, предварительно слив жидкость или масло. Перемешать и добавить тертый сыр. Посолить, поперчить и снова перемешать.
  3. На раскаленную сковороду, смазанную маслом, вылить яично-рыбную смесь. Обжарить с двух сторон до желаемой степени готовности.
  4. Салатные листья помыть, обсушить и порвать руками на две тарелки. Сверху разложить кусочки помидоров черри и авокадо, сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком.
  5. Разрезать омлет на два части и выложить сверху на салат. Подавать блюдо сразу же после приготовления.

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Конвертики из лаваша с тунцом

Конвертики из лаваша с тунцом / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Смешайте тунец и нарезанные вареные яйца.
  2. Добавьте измельченный лук (оба вида) и мелко порубленный чеснок.
  3. Затем добавьте горчицу и цедру, заправьте сметаной. Посолите по вкусу.
  4. Взбейте яйца с молоком.
  5. Сделайте конвертики из лаваша с начинкой. Окуная их в яичную смесь, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Бутерброды с салатом из тунца

Бутерброды с тунцом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для подачи

Способ приготовления

  1. Слить жидкость из банки с тунцом, размять рыбу вилкой.
  2. Маринованные огурцы измельчить.
  3. Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Затем натереть на крупной терке или нарезать кубиками.
  4. Смешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.
  5. Хлеб нарезать ломтиками и по желанию поджарить в духовке.
  6. Подавать тосты с зеленью, свежими огурцами и яичным салатом, украсив веточками петрушки или укропа.

Вкусные пирожки самосы с овощами тоже заслуживают, чтобы их попробовали. Подробности рецепта – в видео.

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