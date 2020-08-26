Заготовки з перцю на зиму – 3 прості рецепти

Перець маринований солодкий / Фото: Depositphotos
Найпопулярніший спосіб заготовити солодкий перець на зиму – лечо, але його також можна крупно нарізати і закрити зі смачним маринадом, а ще – додати в заготівлю мед. Так ви отримаєте медовий перець. 3 рецепти для ідеального солодкого перцю знайдете нижче. У цьому матеріалі знайдете поради, як зібратися на пікнік за найвигіднішими цінами.
Лечо на зиму з перцем і помідорами
Лечо з перця з помідорами і часником / Фото: Depositphotos
Час приготування:
- понад 3 години
Складові:
- Перець болгарський – 5 кг
- Помідори – 4 кг
- Гіркий перець – 2 шт.
- Часник – 2 головки
- Цукор – 1 стакан (200 г)
- Сіль – 2 ст. л.
- Олія – 1 склянка (210 мл)
- Оцтова кислота – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Щоб лечо вийшло густим, необхідно правильно підготувати томатний сік. Помийте помідори і пропустіть їх через м'ясорубку. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Варіть 2 хвилини, потім вимкніть та остудіть до теплого стану.
- Перетріть через велике сито, щоб відокремити томатний сік від шкірки і насіння. Для приготування лечо нам буде потрібно 3 л томатного соку.
- Перець для лечо потрібно вибирати м'ясистий. Колір має бути насичено червоним. Помийте його і видаліть плодоніжки і насіння. Поріжте перець на шматочки.
- Підготовлений перець перекладіть у великій таз і залийте томатним соком. У ньому ми будемо варити лечо. Всипте до перцю цукор, влийте олію і додайте сіль.
- У гіркого перцю видаліть плодоніжки, а насіння залиште. Подрібніть в блендері разом з очищеними часточками часнику.
- Додайте перцево-часникову кашку до решти інгредієнтів. Поставте таз на вогонь, доведіть до кипіння. Час варіння – 45 хвилин. Наприкінці варіння додайте оцтову есенцію. Перемішайте.
- Розлийте гаряче лечо по стерилізованих банках і закрийте металевими кришками, які необхідно обдати окропом. Залиште банки в теплому місці на 12 годин, перевернувши їх на кришку і прикривши пледом.
- Зберігайте банки з лечо в прохолодному місці. З цієї норми продуктів виходить 8 банок х 0,7 л.
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Перець маринований солодкий
Маринований перець / Фото: Depositphotos
Час приготування:
- 40 хвилин
Складові:
- Перець солодкий – 2,5 кг
- Корінь петрушки або пастернаку – 1 шт.
- Часник – 2 головки
Для маринаду:
- Вода – 500 г
- Оцет 9% – 100 г
- Соняшникова олія – 250 г
- Цукор – 100 г
- Сіль – 100 г
- Лаврове листя – 2 г
- Духмяний перець – 5 г
Спосіб приготування:
- Солодкий перець помити, очистити від насіння і плівок. Розрізати кожен овоч на 4-6 частин.
- Почистити і нарізати кільцями корінь петрушки. Очищений часник розділити на часточки. Розкласти по стерилізованих банках.
- Приготувати маринад: спеції, олію та воду змішати, довести до кипіння, покласти туди ж перець.
- Дати ще раз закипіти, зняти з вогню і закатати в банки. Накрити пледом, дати охолонути і зберігати в темному прохолодному місці.
Медовий перець на зиму
Перець в меду на зиму / Фото: Depositphotos
Час приготування:
- 30 хвилин
Складові:
- Перець болгарський – 1 кг
- Біла молода цибуля – 1-2 шт.
Для маринаду:
- Олія – 1 склянка
- Оцет – 1 склянка
- Мед – 1 склянка
- Перець духмяний – 3 горошини
- Перець чорний – 3-5 горошин
- Листя лаврове – 2 шт.
Спосіб приготування:
- Болгарський перець помийте, видаліть насіння, м'якоть наріжте великими шматками.
- Цибулю очистіть і наріжте півкільцями.
- Змішайте олію, оцет, мед, лаврове листя, чорний і духмяний перець і все закип'ятіть.
- Перець і цибулю покладіть в киплячий маринад. Варіть 5 хвилин.
- Розкладіть по банках. Залийте маринадом.
Скільки стерилізувати банки з перцем
Стерилізуйте банки 0,5 л – 7 хвилин, 1 л – 12 хвилин, 3 л – 25 хвилин.
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