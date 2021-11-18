У Balenciaga – лише труси купите: ми знайшли найдешевші речі в люксових бутиках Києва

Ми знайшли найдешевші речі в люксових бутиках Києва / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

У них немає Чорної п’ятниці, бо знижки клієнтам бутиків не потрібні. Їхній асортимент на вітринах не потребує реклами - засновники брендів ще десятки років тому потурбувалися про світове визнання.

Знаменитості розкуповують їхні речі з останніх колекцій і вихваляються ними на червоних хідниках. І своїми луками ще раз підтверджують написане вище.

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Ми вирушили в бутики перед Чорною п’ятницею не по найдорожчі товари на полицях. Шукали найдешевші. Але знайдене зі словом "бюджетно" не асоціюється, а сказане продавцями підтверджує, що шопінг у бутиках для багатьох назавжди залишиться мрією.

Спершу завітали в Tiffany & Co

Отримати перстень у подарунок від Tiffany & Co – це мрія всіх дівчат. Хлопці, ви досі не знаєте, що придбати своїй коханій під ялинку на Новий рік? Коштовності від бренду – безпрограшний варіант. Але за деякі шедеври треба віддати статки!

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Бренд на ринку з 1837 року. І вже понад 180 років йому немає рівних, особливо коли йдеться про обручки. На сайті це не приховують. Ювелірний дім просить не звинувачувати його через пристрасть жіночої половини до прикрас. Бо кожна дівчина мріє про одне – бірюзову коробочку від Tiffany & Co.

/ Фото: скриншот

Але більшість чоловічої аудиторії буде в шоку, коли побачить цінник на деякі прикраси. Бо прайс на один із перснів на офіційному сайті – 963 тис. гривень. А що ви хотіли! За 18 каратів білого золота треба платити.

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/ Фото: скріншот

Деякі хлопці все ж сподіваються, що їхня дівчина не буде "як всі" й захоче прикраси хоча б з BVLGARI. Але без паніки.

У київському бутику ми знайшли найбюджетніший варіант персня за 9800 гривень. Він зроблений зі срібла, а надпис Love ще раз нагадує про почуття другої половинки, яка його подарувала.

Будьмо відверті, таку прикрасу дівчина оцінить на початковому етапі стосунків. Для заручин потрібен вишуканіший і коштовніший варіант. Найдешевшу обручку з платини та діамантом для особливого моменту пропонують за 115 600 гривень.

До речі, знижок в домі коштовностей Tiffany & Co не буває, тож не чекайте цінопаду та "вигідних пропозицій".

Далі – "дослідили" шедеври в Dolce & Gabbana

Бренд Dolce & Gabbana асоціюється з ідеальними сумками, які додають граціозності та витонченості стилю. Найдешевшу модель сумки в столичному бутику пропонують Mini Devotion – за 23 700 гривень. Не кажіть, що дорого, бо такої "халяви" в Chanel не буде.

Ну і як же без туфель до сумки! Найдешевше взуття в асортименті пропонують зі знижкою за 7 600 гривень. Їх попередній прайс – 19 тис. гривень. Так, на сайті є сезонні знижки, але не з нагоди Чорної п‘ятниці.

Без зазначеної знижки ви могли б купити хіба що капці кислотного кольору. Їхня вартість – 7850 гривень. Але придбати туфлі за "гарячою" ціною мало шансів, бо вони на броні в клієнтки.

Це й не дивно. Ми намагалися сконтактувати з Dolce & Gabbana в телефонному режимі. Лише з четвертого разу в бутику взяли слухавку, бо мережа розривалася від дзвінків. Одне слово, найдешевші товари тут розбирають як гарячі пиріжки.

Перейдімо до консервативних виробів від Rolex

Годинник від Rolex – це аналог слів "статусність" та "еталонність". Жодного годинникового виробу бренду за 1 тис. доларів ви не купите. Бо згадана сума – це не про статки клієнтів-мільярдерів.

Rolex на руці колись встигли продемонструвати британський прем'єр Вінстон Черчилль, американський співак Елвіс Преслі та інші історичні особи. Досі продовжують це робити та водночас творити історію репер Jay-Z, модель Кім Кардаш'ян, актори Бред Пітт, Роберт Дауні (молодший) та Том Харді.

/ Фото: Pinterest

Перший годинник Rolex закохує в себе власника. Втриматися від наступної покупки – неможливо, тож зірки стають колекціонерами. От Роберт Дауні (молодший) не приховує цього і хизується купленими моделями. Він має Rolex Submariner Hulk, Milgauss та PVD GMT-Master I. І це ще не всі!

У бутику Києва найдешевший Rolex для жінок пропонують за 182 тис. гривень. Модель називається Oyster Perpetua з діаметром циферблата 34 мм.

Після побаченого виникає питання: "Ну куди вже ідеальніше?"

У київському Rolex не працюють за попереднім замовленням, тож прийдеться обирати з наявного асортименту. Але гарантії немає, що встигнете купити саме те, що бажали. Якщо оцінили "бюджетний" Oyster Perpetua – поспішіть.

Те, що є зараз, можуть купити за годину, – зауважили нам у бутику.

Знову цей режим "гарячих пиріжків"! Хто б міг уявити, що в крамничках, де годинник коштує всі гроші світу, у вас не буде вдосталь часу, щоб подумати. Бо хтось з багатіїв з-під носа забере годинник за декілька мільйонів.

Якщо для вас 182 тис. гривень – шалені гроші, то йдіть у Chanel.

А що там у Chanel з найдешевшого пропонують?

Найбюджетніший годинник у модному домі Chanel коштує менше, якщо порівнювати з Rolex. А ще тут не попередили, що треба поспішати, щоб придбати товар з французьким шармом.

Найдешевший годинник – Premiere Chain зі сталі. Його прайс – 128 тис. гривень. Форму циферблату з чорної емалі робили максимально схожою з Вандомською площею в Парижі.

Елегантний та водночас стриманий стиль – цей годинник доповнить лук на червону доріжку.

А тепер – до сумок! Найдешевша пропозиція – це клатч за 88 тис. гривень. Ви знайдете його в кількох кольорах. Як вам у бірюзовому варіанті? Його ще називають гаманцем, бо він маленький – 19,2 см. На жаль, ноутбук та косметичка не помістяться. Максимум – смартфон.

Як же без Cartier?

Ви розчаруєтеся, бо найдешевша прикраса в асортименті фешн-дому – це не перстень у формі цвяха чи пантери ціною понад два мільйони гривень.

Найдоступнішим є браслет "Трініті" із шовковим шнурком та трьома з’єднаними між собою кільцями з білого, рожевого та жовтого золота. Його ціна – 18 тис. гривень.

Колекція існує з 1924 року, тож це класика Cartier. На диво, бюджетна. Бо ціна на сережки стартує приблизно від 50 тис. гривень, підвіски – від 50 тис. гривень, а персні – від 34 тис. гривень.

Тож за мінімальний прайс ви не отримаєте омріяного враження від шопінгу в Cartier. Окрім випадку, якщо ви реально мріяли про "Трініті".

На десерт – улюблений department store українських селеб Sanahunt

Sanahunt – найдорожчий department store в Києві, де зібрані товари відомих брендів, серед яких Fendi, Versace, Givenchy та інші. Українські зірки люблять там одягатися. Тіна Кароль не раз виходила на сцену в сукні від David Koma, фешн-вироби якого є в department store.

Найбюджетнішу сукню від David Koma ми також знайшли, але нагадує вона сорочку. Її ціна – 34 680 гривень зі знижкою, раніше було 43 350 гривень.

Ну й чорні колготки до сукні - їх шукали серед асортименту Fendi. І знайшли за 6560 гривень у красивому пакованні. Попередня ціна – 8190 гривень. На щастя, в department store діють знижки до 20% на одяг. Ви можете придбати колготи зі знижкою 1630 гривень. Найважливіше – не порвати їх у перший же день.

До слова, колготки, які коштують понад 6 тис. гривень, – це найдешевше, що пропонує Fendi у крамниці.

Білизну шукали серед асортименту Balenciaga. Найдешевший прайс – на труси чорного кольору з логотипом. Їхня ціна зі знижкою – 6220 гривень, а без – 7770 гривень.

Які враження після "бюджетного" шопінгу в найдорожчих бутиках Києва?

Куплені речі в бутиках для багатіїв – це можливість заявити про себе без слів, одягнувши лише один шедевр від Chanel чи Rolex.

Для людей із середньостатистичною зарплатнею дорогі крамниці – це музеї з красивими інсталяціями. Бо речі, які пропонують любителям особливого, не всі можуть собі дозволити.

Ми дослідили найдешевші пропозиції в бутиках, і їх складно назвати "бюджетними".

Бо труси в Balenciaga чи колготки від Fendi коштують як зимовий пуховик у Massimo Dutti. Прайс на Rolex аналогічний ціні авто. За перстеник від Tiffany & Co треба заплатити як за святкування скромного весілля в колі друзів.

Попри це, бренди будуть диктувати тенденції, які стануть правилами фешн-індустрії та увійдуть в історію.

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