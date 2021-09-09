Джонсон, Крус, Камбербетч та інші зірки: дивіться найкращі фото за лаштунками Венеціанського кінофестивалю

Чорно-білі знімки Грега Вільямс за лаштунками Венеціанського кінофестивалю / Фото: instagram.com/gregwilliamsphotography/

В Італії на острові Лідо триває 78-й Венеціанський кінофестиваль. Кожен день ми спостерігаємо за зірковими гостями червоних доріжок, не втомлюючись розглядати найкрасивіші, ефектні і елегантні образи знаменитостей.

Артисти, голлівудські зірки, а також інфлюенсери не втомлюються позувати папараці, які з'їхалися заради заходу з усього світу. Найцікавіше ж залишається за кадром.

Ми знайшли фотографа, який отримав ексклюзивний доступ до бекстейдж фестивалю. Знайомтеся – Грег Вільямс. Англійський фотограф і режисер відомий своєю роботою для "Оскара", Bafta, Канн та інших найбільш значущих заходів в світі.

Грег самореалізувався як фотожурналіст в 1990-х, висвітлюючи зони бойових дій в Бірмі, Чечні і Сьєрра-Леоне. Зараз він працює для Sunday Times, Vanity Fair і британського Vogue. Для нього позували такі зірки, як Деніел Крейг, Кіра Найтлі, Кейт Уінслет, Кейт Бланшетт, Леді Гага, Бред Пітт і багато інших.

Сам Грег веде приголомшливу сторінку в Instagram, де публікує найбільш знакові знімки. За його творчістю стежать 850 тисяч підписників. Ми ж вибрали найкрасивіші знімки фотографа, які він зробив за лаштунками Венеціанського кінофестивалю.

Дивіться відео з червоної доріжки Венеціанського кінофестивалю:

Читайте також: