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Мокра сукня Зендаі та інші блискучі наряди третього дня Венеціанського кінофестивалю (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
4 вересня, 11:16
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У Венеції відбулася прем'єра "Дюни" і сьогодні всі обговорюють неймовірну сукню Зендаі від Balmain, а також чудові образи Тіни Кунакі і Дакоти Джонсон
Тіна Кунаки, Зендая, Тімоті Шаламе, Ізабель Юппер
Тіна Кунаки, Зендая, Тімоті Шаламе, Ізабель Юппер / Фото: Getty Images

Улюблені бренди селебрітіс на червоній доріжці 78-го Венеціанського кінофестивалю – Dior, Armani, Gucci і Balmain.

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Ми також розповідали, як пройшов другий день фестивалю і в чому на івент прийшли Кірстен Данст, Джессіка Честейн, Зої Салдана та інші.

Сьогоднішня пара фаворитів – Зендая і Тімоті Шаламе (обидва знялися в "Дюні" Вільнева). На акторці бежева сукня Balmain, туфлі Christian Louboutin і прикраси від Bvlgari з діамантами і величезним смарагдом.

Зендая і Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

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Тімоті одягнув чорний костюм Haider Ackermann, всипаний кристалами і чорні окуляри.

На червоній доріжці також з'явилися й інші відомі голлівудські зірки: Тіна Кунакі в сукні Armani Privé зі зміїним принтом,

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Алессандро Мікеле і Дакота Джонсон, звичайно, в Gucci,

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Алессандро Мікеле і Дакота Джонсон / Фото: Getty Images

чарівні Меггі і Джейк Джилленхол. На актрисі, до речі, сукня від Prada. Вона дуже любить цей бренд.

Меггі і Джейк Джилленхол / Фото: Getty Images

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Акторка Олівія Колман позувала перед фотографами в костюмі від Giorgio Armani і блузі металік з великими гудзиками.

Олівія Колман / Фото: Getty Images

Ізабель Юппер теж обрала чорне вбрання, від Armani Privé, що блищить також як і костюм Тімоті Шаламе.

Ізабель Юппер / Фото: Getty Images

Італійський фотограф Німа Бенаті відвідала прем'єру "Дюни" в чорній сукні албанського бренду Drenusha Xharra.

Німа Бенаті / Фото: Getty Images

І наостанок – американський стиліст Ло Роуч, який одягав на червону доріжку Зендаю, в костюмі з шифоном і взутті на платформі і каблуках.

Ло Роуч / Фото: Getty Images

Дивіться сюжет про червону доріжку Венеційського фестивалю:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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