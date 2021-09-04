Мокра сукня Зендаі та інші блискучі наряди третього дня Венеціанського кінофестивалю (фото)

Улюблені бренди селебрітіс на червоній доріжці 78-го Венеціанського кінофестивалю – Dior, Armani, Gucci і Balmain.
Ми також розповідали, як пройшов другий день фестивалю і в чому на івент прийшли Кірстен Данст, Джессіка Честейн, Зої Салдана та інші.
Сьогоднішня пара фаворитів – Зендая і Тімоті Шаламе (обидва знялися в "Дюні" Вільнева). На акторці бежева сукня Balmain, туфлі Christian Louboutin і прикраси від Bvlgari з діамантами і величезним смарагдом.
Тімоті одягнув чорний костюм Haider Ackermann, всипаний кристалами і чорні окуляри.
На червоній доріжці також з'явилися й інші відомі голлівудські зірки: Тіна Кунакі в сукні Armani Privé зі зміїним принтом,
Алессандро Мікеле і Дакота Джонсон, звичайно, в Gucci,
чарівні Меггі і Джейк Джилленхол. На актрисі, до речі, сукня від Prada. Вона дуже любить цей бренд.
Акторка Олівія Колман позувала перед фотографами в костюмі від Giorgio Armani і блузі металік з великими гудзиками.
Ізабель Юппер теж обрала чорне вбрання, від Armani Privé, що блищить також як і костюм Тімоті Шаламе.
Італійський фотограф Німа Бенаті відвідала прем'єру "Дюни" в чорній сукні албанського бренду Drenusha Xharra.
І наостанок – американський стиліст Ло Роуч, який одягав на червону доріжку Зендаю, в костюмі з шифоном і взутті на платформі і каблуках.
Дивіться сюжет про червону доріжку Венеційського фестивалю:
Ще новини на тему: