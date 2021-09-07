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Андреа Бочеллі з дружиною, сестра Пенелопи Крус та інші зірки на червоній доріжці у Венеції

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
7 вересня, 13:20
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6-й день кінофестивалю продовжує радувати стильними образами. Зірки в основному вибирали класичні образи від Chanel, Fendi, а також вбрання від італійських дизайнерів
Зірки на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю
Зірки на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Перші дні вересня вся увага прикута до острова Лідо, де проходить 78-й Венеціанський кінофестиваль. Щодня на червоній доріжці з'являються зіркові гості, модні блогерші та голлівудські знаменитості. Ми ж продовжуємо розглядати найстильніші та ефектні образи зірок на прем'єрах кіноновинок.

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У шостий день фестивалю на прем'єрі музичної драми "Коробка" на червоній доріжці блищали італійський співак Андреа Бочеллі з дружиною Веронікою Берті. Для виходу дружина артиста обрала сукню з мережива і тюлю з вишитими кристалами у формі ромбів Ermano Scervino.

Андреа Бочеллі з дружиною
Андреа Бочеллі з дружиною / Фото: Getty Images

Молодша сестра Пенелопи Крус не часто з'являється на світських заходах. Актриса Моніка Крус зробила виняток для прем'єри картини "Коробка". Моніка з'явилася в білій мереживній сукні з бахромою в компанії друга, підприємця Джанлуки Міха.

Моніка Крус з другом
Моніка Крус з другом / Фото: Getty Images

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Самою ж яскравою гостею прем'єрного показу мюзиклу стала німецька модна блогерша Леоні Ханна. Дівчина вибрала жовте бальне плаття з оголеною спиною і відкритими ногами бренду вечірніх нарядів Milla.

Одними з найкрасивіших нарядів на червоній доріжці шостого дня Венеції можуть похвалитися актриси, що з'явилися на прем'єрі французької драми Lévènement (в пер. з фр. "Подія"). Анна Муглаліс вибрала костюм Chanel, Луїз Оррі-Дикер в комбінезоні Rouje, Вірджинія Ефіра в білій сукні з драпіруванням Dior.

Анна Муглаліс
Анна Муглаліс / Фото: Getty Images

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Луіз Оррі-Дікеро
Луіз Оррі-Дікеро / Фото: Getty Images

Віржині Ефіра
Віржині Ефіра / Фото: Getty Images

Чорно-білі образи в основному переважали в Венеції і в цей день. Так, іспанська актриса Марта Ніето з'явилася в блискучому комбінезоні Alberta Ferretti, інфлюенсерша Джулія Андреа Гаудіно в кутюрній сукні Zuhair Murad, а італійська актриса Бенедетта Поркаролі в образі від Gucci.

Марта Ніето
Марта Ніето / Фото: instagram.com/albertaferretti/

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Бенедетта Поркаролі
Бенедетта Поркаролі / Фото: labiennale.org

Італійка, ведуча 78-го Венеціанського кінофестивалю Серена Россі обрала дуже жіночне плаття Fendi і взуття з незвичайним каблуком.

Серена Россі
Серена Россі / Фото: Getty Images

Турецький актор Джан Яман підкорив жіночі серця в костюмі Dolce & Gabbana . У Instagram шанувальниці не перестають робити репости зі знімками красеня. Від нього не відстають і модні італійські блогерші, яких залучають для популяризації події. Дівчата вибирають ефектні наряди, не втомлюючись постити найяскравіші знімки в своїх соціальних мережах.

Дивіться відео про відкриття фестивалю у Венеції:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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