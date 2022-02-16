Гумор – наше все: як українці жартують про паніку та вторгнення

Як українці жартують про паніку та вторгнення / Фото: facebook.com/memagrammm

У світі тривожних новин треба намагатися знаходити краплю позитиву. Раніше ми ділилися як у Мережі жартують про військово-політичну ситуацію в країні. А сьогодні покажемо найвеселіші меми на порядку денному, які змушують усміхнутися та поглянути на ситуацію під іншим кутом.

Вторгнення Росії на територію України з кожним днем стає все реальнішим, але немає жодних точних дат та гарантій, що це станеться. На жаль, дії "російського царя" не піддаються логіці, тому нам залишається лише зберігати спокій, тверезий розум та позитив. З останнім, до речі, у нас точно все гаразд.

Реклама

Ми зібрали для вас найсмішніші меми із соцмереж, які вкотре доводять: поки ми мислимо позитивно — нічого поганого не станеться. Давайте вірити в те, що Всесвіт дійсно прислухається до наших думок, і поки що так, нехай вони будуть світлими і оптимістичними.

Короткий план дій на найближчі дні.

Як українці жартують про паніку та вторгнення / Фото: facebook.com/memagrammm

Реклама

Так сказати, хто там поспіхом тікає з країни, не забудьте прапорці прибрати з аватарок :)

Як українці жартують про паніку та вторгнення / Фото: facebook.com/memagrammm

Вторгнення вторгненням, а ремонту ніхто не скасував.

Реклама

Як українці жартують про паніку та вторгнення / Фото: facebook.com/memagrammm

До речі, ви теж помітили, що якось різко вщухли новини про коронавірус? Ось це і називається: найшла коса на камінь.

Як українці жартують про паніку та вторгнення / Фото: facebook.com/memagrammm

Тут навіть сперечатися не будемо.

Як українці жартують про паніку та вторгнення / Фото: facebook.com/memagrammm

Без слів.

Як українці жартують про паніку та вторгнення / Фото: facebook.com/memagrammm

Що ж, 15 не було. Вангуємо на 9 березня, якщо рухатися за логікою "давайте після свят".

Як українці жартують про паніку та вторгнення / Фото: facebook.com/memagrammm

Нагадаємо, нещодавно зумери всього світу звернулися до Путіна: Vladdy daddy, не починати Третю світову.

Також дивіться: українська художниця створила ілюстрації про паніку та страх війни для Нью-Йоркського музею сучасного мистецтва