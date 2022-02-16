Юмор – наше все: как украинцы шутят о панике и вторжении

Как украинцы шутят о панике и вторжении / Фото: facebook.com/memagrammm

В мире тревожных новостей нужно стараться находить каплю позитива. Ранее мы делились, как в Сети шутят о военно-политической ситуации в стране. А сегодня покажем самые веселые мемы на повестке дня, которые заставляют улыбнуться и взглянуть на ситуацию под другим углом.

Вторжение России на территорию Украины с каждым днем становится все более реальным, но нет никаких точных дат и гарантий, что это случится. К сожалению, действия "русского царя" не поддаются логике, поэтому нам остается лишь сохранять спокойствие, трезвый ум и позитив. С последним, кстати, у нас точно все в порядке.

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Мы собрали для вас самые смешные мемы из соцсетей, которые в очередной раз доказывают: пока мы мыслим позитивно — ничего плохого не произойдет. Давайте верить в то, что Вселенная действительно прислушивается к нашим мыслям, и пока так, пусть они будут светлыми и оптимистичными.

Краткий план действий на ближайшие дни.

Как украинцы шутят о панике и вторжении / Фото: facebook.com/memagrammm

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Так сказать, кто там в спешке убегает из страны, не забудьте флажки убрать из аватарок :)

Как украинцы шутят о панике и вторжении / Фото: facebook.com/memagrammm

Вторжение вторжением, а ремонт никто не отменил.

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Как украинцы шутят о панике и вторжении / Фото: facebook.com/memagrammm

Кстати, вы тоже заметили, что как-то резко утихли новости о коронавирусе? Вот это и называется: нашла коса на камень.

Как украинцы шутят о панике и вторжении / Фото: facebook.com/memagrammm

Здесь даже спорить не будем.

Как украинцы шутят о панике и вторжении / Фото: facebook.com/memagrammm

Без слов.

Как украинцы шутят о панике и вторжении / Фото: facebook.com/memagrammm

Что ж, 15 не было. Вангуем на 9 марта, если двигаться по логике "давайте после праздников".

Как украинцы шутят о панике и вторжении / Фото: facebook.com/memagrammm

Напомним, что недавно зумеры всего мира обратились к Путину: Vladdy daddy, не начинай Третью мировую.

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