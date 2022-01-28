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З гумором у житті: в Мережі жартують про військово-політичну ситуацію в країні

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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28 січня, 09:00
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Леся Українка колись писала: "Щоб не плакати, я сміялась" – і правильно робила. Те саме пропонуємо зробити вам
Смішні картинки про політичну ситуацію в країні
Смішні картинки про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

Починаємо ранок із позитивної ноти. Вчора ми ділилися мемами, що нагадують курйозні ситуації з життя, а сьогодні покажемо найсвіжішу та найактуальнішу творчість з просторів Facebook.

Німеччина передала Україні 5000 захисних касок, українці збирають тривожні валізи, Зеленський чекає таємний дзвінок від Байдена і з кожним днем з'являється все більше аватарок із синьо-жовтими прапорцями. У стрічку новин хоч не заходь — суцільний негатив.

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Але ми зібрали вам трохи гумору. Дивіться прикольні меми про політичну ситуацію в країні та вірте, що все будете добре! Слава Україні!

Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні
Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

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Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні
Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні
Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні
Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

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Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні
Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні
Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні
Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні
Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні
Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні
Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні
Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні
Актуальні меми та курйози про політичну ситуацію в країні / Фото: facebook.com/memagrammm

/ Фото: instagram.com/galinda007/

Також дивіться: Чоловік косплеїть образи Кері Бредшоу – і це дуже смішно: дивіться курйозні фото

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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