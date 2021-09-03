Яєчня в помідорі, сир у клярі та вітамінний салат зі шпинатом – 3 ідеї для сніданку

Яєчня в помідорі / Фото: instagram.com/irina__markelova/
Такий сніданок справді стильний. Усе завдяки яскравим кольорам і вдалим смаковим поєднанням. І, що не менш важливо, є швидким смачним сніданком. Уже готову яєчню в помідорі прикрасьте тертим сиром і зеленню, сир у клярі подавайте з овочами, а якщо готуватимете вітамінний салат, то беріть тільки найсвіжіші інгредієнти.
Сир у клярі
Сир у клярі / Фото: instagram.com/_olga_mif/
Інгредієнти
- сир твердий – 150 г;
- борошно – 50 г;
- яйця – 2 шт.;
- панірувальні сухарі – 100 г;
- сіль, перець – для клярі.
Спосіб приготування
- Сир нарізати на шматочки завтовшки 1 см.
- Кожен шматочок запанірувати в борошні, потім – у збитому яйці та панірувальних сухарях.
- Смажити з двох боків до золотистого кольору.
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Зелений салат зі шпинатом
Салат зі шпинату / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 2 великих пучки молодого шпинату;
- 2 жмені очищеного зеленого горошку;
- 1 маленький гострий зелений перець (за бажанням);
- 1 свіжий огірок;
- жменя очищених несолоних фісташок;
- жменя тертого пармезану;
- оливкова олія;
- лимонний сік;
- сіль, перець.
Спосіб приготування
- Відварити горошок у киплячій підсоленій воді двох-трьох хвилин до готовності. Облити холодною водою і злити рідину. Остудити.
- Шпинат, огірок і перець помити і обсушити.
- Перець нарізати. Огірок – чвертькільцами.
- Викласти на тарілку листя шпинату, горошок, перець і огірок.
- Заправити сумішшю оливкового масла і свіжого лимонного соку. Посолити і поперчити.
- Посипати салат тертим пармезаном і колотими фісташками.
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Яєчня в помідорі
Яєчня в помідорі / Фото: instagram.com/alena.fitness.miks/
Інгредієнти
- яйця курячі – 2 шт.;
- помідори – 2 шт.;
- сіль, перець, зелень – за смаком.
Спосіб приготування
- Відрізати у помідорів верхню частину, ложкою вийняти м'якоть.
- Влити яйця, якщо необхідно, то вирівняти жовток по центру. Посолити, поперчити.
- Поставити в форму, змащену олією, і запікати 20 хвилин у духовці за 180 градусів.
- Прикрасити зеленню.
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