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Яєчня в помідорі, сир у клярі та вітамінний салат зі шпинатом – 3 ідеї для сніданку

Ірина Маслова
3 вересня, 07:01
Для яєчні в помідорах потрібні щільні овочі, вони мають тримати форму при випіканні. Сир у клярі зручно взяти на роботу, а салат буде смачнішим із невеликою кількістю пармезану

Яєчня в помідорі / Фото: instagram.com/irina__markelova/

Такий сніданок справді стильний. Усе завдяки яскравим кольорам і вдалим смаковим поєднанням. І, що не менш важливо, є швидким смачним сніданком. Уже готову яєчню в помідорі прикрасьте тертим сиром і зеленню, сир у клярі подавайте з овочами, а якщо готуватимете вітамінний салат, то беріть тільки найсвіжіші інгредієнти.

Сир у клярі

Сир у клярі / Фото: instagram.com/_olga_mif/

Інгредієнти

  • сир твердий – 150 г;
  • борошно – 50 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • панірувальні сухарі – 100 г;
  • сіль, перець – для клярі.

Спосіб приготування

  1. Сир нарізати на шматочки завтовшки 1 см.
  2. Кожен шматочок запанірувати в борошні, потім – у збитому яйці та панірувальних сухарях.
  3. Смажити з двох боків до золотистого кольору.

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Зелений салат зі шпинатом

Салат зі шпинату / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

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  • 2 великих пучки молодого шпинату;
  • 2 жмені очищеного зеленого горошку;
  • 1 маленький гострий зелений перець (за бажанням);
  • 1 свіжий огірок;
  • жменя очищених несолоних фісташок;
  • жменя тертого пармезану;
  • оливкова олія;
  • лимонний сік;
  • сіль, перець.

Спосіб приготування

  1. Відварити горошок у киплячій підсоленій воді двох-трьох хвилин до готовності. Облити холодною водою і злити рідину. Остудити.
  2. Шпинат, огірок і перець помити і обсушити.
  3. Перець нарізати. Огірок – чвертькільцами.
  4. Викласти на тарілку листя шпинату, горошок, перець і огірок.
  5. Заправити сумішшю оливкового масла і свіжого лимонного соку. Посолити і поперчити.
  6. Посипати салат тертим пармезаном і колотими фісташками.

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Яєчня в помідорі

Яєчня в помідорі / Фото: instagram.com/alena.fitness.miks/

Інгредієнти

  • яйця курячі – 2 шт.;
  • помідори – 2 шт.;
  • сіль, перець, зелень – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Відрізати у помідорів верхню частину, ложкою вийняти м'якоть.
  2. Влити яйця, якщо необхідно, то вирівняти жовток по центру. Посолити, поперчити.
  3. Поставити в форму, змащену олією, і запікати 20 хвилин у духовці за 180 градусів.
  4. Прикрасити зеленню.

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