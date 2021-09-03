Яичница в помидоре, сыр в кляре и витаминный салат со шпинатом – 3 идеи завтрака

Яичница в помидоре / Фото: instagram.com/irina__markelova/
Такой завтрак действительно стильный. Все благодаря ярким цветам и удачным вкусовым сочетаниям. И, что немало важно, является быстрым вкусным завтраком. Уже готовую яичницу в помидоре украсьте тертым сыром и зеленью, сыр в кляре подавайте с овощами, а если будете готовить витаминный салат, то берите только самые свежие ингредиенты.
Сыр в кляре
Сыр в кляре / Фото: instagram.com/_olga_mif/
Ингредиенты
- сыр твердый – 150 г;
- мука – 50 г;
- яйца – 2 шт.;
- панировочные сухари – 100 г;
- соль, перец – для кляра.
Способ приготовления
- Сыр нарезать на кусочки толщиной в 1 см.
- Каждый кусочек запанировать в муке, затем – во взбитом яйце и панировочных сухарях.
- Жарить с двух сторон до золотистого цвета.
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Зеленый салат со шпинатом
Салат из шпината / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 2 больших пучка молодого шпината;
- 2 горсти очищенного зеленого горошка;
- 1 маленький острый зеленый перец (по желанию);
- 1 свежий огурец;
- горсть очищенных несоленых фисташек;
- горсть тертого пармезана;
- оливковое масло;
- лимонный сок;
- соль, перец.
Способ приготовления
- Отварить горошек в кипящей подсоленной воде в течение двух-трех минут до готовности. Обдать холодной водой и слить жидкость. Остудить.
- Шпинат, огурец и перец помыть и обсушить.
- Перец нарезать. Огурец – четвертькольцами.
- Выложить на тарелку листья шпината, горошек, перец и огурец.
- Заправить смесью оливкового масла, свежевыжатого лимонного сока. Посолить и поперчить.
- Посыпать салат тертым пармезаном и колотыми фисташками.
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Яичница в помидоре
Яичница в помидоре / Фото: instagram.com/alena.fitness.miks/
Ингредиенты
- яйца куриные – 2 шт.;
- помидоры – 2 шт.;
- соль, перец, зелень – по вкусу.
Способ приготовления
- Отрезать у помидоров верхнюю часть, ложкой вынуть мякоть.
- Влить яйца, если необходимо, то выровнять желток по центру. Посолить, поперчить.
- Поставить в форму, смазанную маслом, и запекать 20 минут в духовке при 180 градусах.
- Украсить зеленью.
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