Яичница в помидоре, сыр в кляре и витаминный салат со шпинатом – 3 идеи завтрака

Яичница в помидоре / Фото: instagram.com/irina__markelova/

Такой завтрак действительно стильный. Все благодаря ярким цветам и удачным вкусовым сочетаниям. И, что немало важно, является быстрым вкусным завтраком. Уже готовую яичницу в помидоре украсьте тертым сыром и зеленью, сыр в кляре подавайте с овощами, а если будете готовить витаминный салат, то берите только самые свежие ингредиенты.

Сыр в кляре

Сыр в кляре / Фото: instagram.com/_olga_mif/

Ингредиенты

сыр твердый – 150 г;

мука – 50 г;

яйца – 2 шт.;

панировочные сухари – 100 г;

соль, перец – для кляра.

Способ приготовления

Сыр нарезать на кусочки толщиной в 1 см. Каждый кусочек запанировать в муке, затем – во взбитом яйце и панировочных сухарях. Жарить с двух сторон до золотистого цвета.

Зеленый салат со шпинатом

Салат из шпината / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

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2 больших пучка молодого шпината;

2 горсти очищенного зеленого горошка;

1 маленький острый зеленый перец (по желанию);

1 свежий огурец;

горсть очищенных несоленых фисташек;

горсть тертого пармезана;

оливковое масло;

лимонный сок;

соль, перец.

Способ приготовления

Отварить горошек в кипящей подсоленной воде в течение двух-трех минут до готовности. Обдать холодной водой и слить жидкость. Остудить. Шпинат, огурец и перец помыть и обсушить. Перец нарезать. Огурец – четвертькольцами. Выложить на тарелку листья шпината, горошек, перец и огурец. Заправить смесью оливкового масла, свежевыжатого лимонного сока. Посолить и поперчить. Посыпать салат тертым пармезаном и колотыми фисташками.

Яичница в помидоре

Яичница в помидоре / Фото: instagram.com/alena.fitness.miks/

Ингредиенты

яйца куриные – 2 шт.;

помидоры – 2 шт.;

соль, перец, зелень – по вкусу.

Способ приготовления

Отрезать у помидоров верхнюю часть, ложкой вынуть мякоть. Влить яйца, если необходимо, то выровнять желток по центру. Посолить, поперчить. Поставить в форму, смазанную маслом, и запекать 20 минут в духовке при 180 градусах. Украсить зеленью.

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