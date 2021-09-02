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Що приготувати на сніданок з картоплі, яку не з'їли за вечерею – 3 рецепти

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
2 вересня, 07:01
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Таку картоплю смачно використовувати в омлеті, оладках з огірковим соусом і в крокетах, у які можна додати відварну курку, шинку або сир. Подавати це все з овочевими салатами
Рецепти страв з картоплею до сніданку
Рецепти страв з картоплею до сніданку / Фото: instagram.com/beelicious.luxembourg/

Картопля може залишитися відвареною, а може й у вигляді пюре. Якщо, звісно, ви не приготували пюре чамп – воно ніколи не залишається, а з'їдається до кінця. Тоді з картоплі, нез'їденої за вечерею, можна приготувати картопляний омлет, оладки, а до нього – огірковий соус, або крокети. До останніх, усередину, можна покласти трохи грибів, шинки, вареної курки або сиру – справа смаку. І так, всі ці рецепти можна використовувати не тільки в тому разі, якщо ви не знаєте, куди подіти недоїдену картоплю. Ваші домашні обов'язково оцінять цю їжу.

Тортилья з картоплею

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Тортилья з картоплею
Тортилья з картоплею / Фото: instagram.com/krylova.katerina_photo/

Інгредієнти

  • картопля – 5-6 шт.;
  • яйця – 3-4 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • сир твердий – за смаком;
  • сіль, перець, зелень.

Спосіб приготування

  1. Відварену картоплю обсмажити з цибулею до золотистого кольору разом зі спеціями. Якщо картопля сира, то смажити до напівготовності.
  2. Збити яйця, посолити, поперчити.
  3. Гарячу картоплю відправити в яєчну суміш на 10 хвилин.
  4. Розігріти сковороду і вилити яєчно-картопляну суміш, смажити під кришкою.
  5. За кілька хвилин перевернути, посипати тертим сиром і зеленню. Смажити до готовності.

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Оладки з картоплею і овочами з огірковим соусом

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Картопляні оладки
Картопляні оладки / Фото: instagram.com/home_kitchen_34_recipes/

Інгредієнти

  • кабачок – 1 шт.;
  • картопля – 2-3 шт.;
  • яйце – 1 шт.;
  • борошно – 2 ст. л. з гіркою;
  • сіль – щіпка.

Для соусу

  • огірок свіжий – 1 шт.;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • олія – 2 ч. л.;
  • часник – 2 зубчики;
  • сік лимона – половина 1 ч. л.;
  • зелень (петрушка);
  • сіль – щіпка.

Спосіб приготування

  1. Кабачок і варену картоплю натерти на дрібній тертці, з кабачка віджати сік.
  2. Додати яйце, перемішати. Додати борошно і сіль, ретельно перемішати. Обсмажити з двох боків.
  3. Для соусу змішати тертий огірок, сметану, олію, сік лимона, пропущений через прес часник і порізану зелень.

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Картопляні крокети

Картопляні крокети
Картопляні крокети / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • картопля – 300 г;
  • вершкове масло – 30 г;
  • жовток – 2 шт.;
  • сіль, мелений перець, спеції – за смаком.

Для панірування

  • яйця – 2 шт.;
  • борошно – 100 г;
  • панірувальні сухарі – 200 г.

Спосіб приготування

  1. Відварену картоплю подрібнити до стану пюре. Додати вершкове масло і по черзі яєчні жовтки. Додати спеції.
  2. В одній ємності збити яйця, а в іншу насипати панірувальні сухарі.
  3. Сформувати з пюре брусочки або кульки, умочити спочатку в яйці, потім у панірувальних сухарях.
  4. Обсмажити в глибокій сковороді дві-три хвилини за температури 180 градусів. Покласти на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію.
  5. Подавати зі сметаною і овочами.
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Також спробуйте приготувати на сніданок лаваш із маринованою куркою, сиром і овочами.

Сім цікавих рецептів картопляних зраз знайдете тут.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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