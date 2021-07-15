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Сніданок з тунцем – додайте його в омлет, у лаваш з начинкою і тост з овочами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
15 липня, 07:01
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До такого омлету з тунцем буде доречним овочевий салат з авокадо і помідорами, конвертики з лаваша можна взяти на роботу, а тост з тунцем буде максимально смачним, коли додасте до риби хрусткий огірок
Рецепти страв з тунцем для сніданку
Рецепти страв з тунцем для сніданку

Що робити, коли вранці хочеться чогось легкого, корисного і ситного водночас? Брати і відкривати консервований тунець. Цю рибу чудово доповнюють сезонні овочі, смажені яйця і зелень. А, наприклад, конвертики з лаваша можна взяти на роботу. Їхній рецепт і ще 2 знайдете нижче. У календарі лайфхаків для літа шукайте кращі ідеї для його проведення.

Омлет з тунцем і овочевим салатом

Омлет з тунцем і салатом
Омлет з тунцем і салатом / Фото: Depositphotos

Для омлету

  • 1/2 б. консервованого тунця
  • 3 яйця
  • 1 ст. л. борошна
  • 2 ст. л. сметани або молока
  • 3 ст. л. тертого сиру
  • Сіль, перець
  • Олія

Для салату

  • Листя салату або китайська капуста
  • Помідори чері
  • Авокадо
  • Оливкова олія
  • Сік лимона

Спосіб приготування

  1. Розбити яйця в миску і збовтати виделкою. Додати сметану і борошно, ще раз перемішати.
  2. Додати розім'ятий тунець, попередньо зливши рідину або олію. Перемішати і додати тертий сир. Посолити, поперчити і знову перемішати.
  3. На розігріту сковороду, змащену олією, вилити яєчно-рибну суміш. Обсмажити з двох боків до бажаного ступеня готовності.
  4. Салатне листя помити, обсушити і порвати руками на дві тарілки. Зверху розкласти шматочки помідорів чері та авокадо, скропити оливковою олією і лимонним соком.
  5. Розрізати омлет на два частини і викласти зверху на салат.

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Конвертики з лаваша з тунцем

Конвертики з лаваша з тунцем
Конвертики з лаваша з тунцем / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

В тренді
  • 1 б. консервованого тунця
  • 2 варених яйця
  • 2 листи тонкого лаваша
  • 1/2 шт. червоної цибулини
  • 4 ст. л. сметани
  • 4 зубчики часнику
  • 1/2 шт. лимона (цедра)
  • 2 ч. л. гірчиці
  • Зелена цибуля
  • Сіль
  • 2 сирих яйця
  • 100 мл молока
  • Олія – для обсмажування

Спосіб приготування

  1. Змішайте тунець і нарізані варені яйця.
  2. Додайте подрібнену цибулю (обидва види) і дрібно порубаний часник.
  3. Потім додайте гірчицю і цедру, заправте сметаною. Посоліть за смаком.
  4. Збийте яйця з молоком.
  5. Зробіть конвертики з лаваша з начинкою. Занурюючи їх у яєчну суміш, обсмажте на олії до золотистого кольору.

Бутерброди із салатом з тунця

Бутерброди з тунцем
Бутерброди з тунцем / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 200 г консервованого тунця шматочками
  • 3 яйця
  • 3-4 маринованих корнішони або свіжий огірок
  • 2-3 ст. л. майонезу або сметани
  • Зелень – для прикраси
  • Мелений перець – за смаком

Для подачі

  • Хліб
  • Салатне листя
  • Свіжі огірки

Спосіб приготування

  1. Злити рідину з бляшанки з тунцем, розім'яти виделкою рибу.
  2. Мариновані огірки подрібнити.
  3. Яйця відварити круто, остудити і очистити. Потім натерти на крупній тертці або нарізати кубиками.
  4. Змішати всі інгредієнти салату і заправити майонезом.
  5. Хліб нарізати скибочками і за бажанням підсмажити в духовці.
  6. Подавати тости із зеленню, свіжими огірками і яєчним салатом, прикрасивши гілочками петрушки або кропу.

Смачні пиріжки самоси з овочами теж заслуговують, щоб їх спробували. Подробиці рецепта – у відео.

І ще 10 рецептів начинок для лаваша зібрано тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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