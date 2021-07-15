Сніданок з тунцем – додайте його в омлет, у лаваш з начинкою і тост з овочами

Що робити, коли вранці хочеться чогось легкого, корисного і ситного водночас? Брати і відкривати консервований тунець. Цю рибу чудово доповнюють сезонні овочі, смажені яйця і зелень. А, наприклад, конвертики з лаваша можна взяти на роботу. Їхній рецепт і ще 2 знайдете нижче. У календарі лайфхаків для літа шукайте кращі ідеї для його проведення.
Омлет з тунцем і овочевим салатом
Для омлету
- 1/2 б. консервованого тунця
- 3 яйця
- 1 ст. л. борошна
- 2 ст. л. сметани або молока
- 3 ст. л. тертого сиру
- Сіль, перець
- Олія
Для салату
- Листя салату або китайська капуста
- Помідори чері
- Авокадо
- Оливкова олія
- Сік лимона
Спосіб приготування
- Розбити яйця в миску і збовтати виделкою. Додати сметану і борошно, ще раз перемішати.
- Додати розім'ятий тунець, попередньо зливши рідину або олію. Перемішати і додати тертий сир. Посолити, поперчити і знову перемішати.
- На розігріту сковороду, змащену олією, вилити яєчно-рибну суміш. Обсмажити з двох боків до бажаного ступеня готовності.
- Салатне листя помити, обсушити і порвати руками на дві тарілки. Зверху розкласти шматочки помідорів чері та авокадо, скропити оливковою олією і лимонним соком.
- Розрізати омлет на два частини і викласти зверху на салат.
7 ідей, щоби поліпшити до невпізнання свій омлет
Конвертики з лаваша з тунцем
Інгредієнти
- 1 б. консервованого тунця
- 2 варених яйця
- 2 листи тонкого лаваша
- 1/2 шт. червоної цибулини
- 4 ст. л. сметани
- 4 зубчики часнику
- 1/2 шт. лимона (цедра)
- 2 ч. л. гірчиці
- Зелена цибуля
- Сіль
- 2 сирих яйця
- 100 мл молока
- Олія – для обсмажування
Спосіб приготування
- Змішайте тунець і нарізані варені яйця.
- Додайте подрібнену цибулю (обидва види) і дрібно порубаний часник.
- Потім додайте гірчицю і цедру, заправте сметаною. Посоліть за смаком.
- Збийте яйця з молоком.
- Зробіть конвертики з лаваша з начинкою. Занурюючи їх у яєчну суміш, обсмажте на олії до золотистого кольору.
Бутерброди із салатом з тунця
Інгредієнти
- 200 г консервованого тунця шматочками
- 3 яйця
- 3-4 маринованих корнішони або свіжий огірок
- 2-3 ст. л. майонезу або сметани
- Зелень – для прикраси
- Мелений перець – за смаком
Для подачі
- Хліб
- Салатне листя
- Свіжі огірки
Спосіб приготування
- Злити рідину з бляшанки з тунцем, розім'яти виделкою рибу.
- Мариновані огірки подрібнити.
- Яйця відварити круто, остудити і очистити. Потім натерти на крупній тертці або нарізати кубиками.
- Змішати всі інгредієнти салату і заправити майонезом.
- Хліб нарізати скибочками і за бажанням підсмажити в духовці.
- Подавати тости із зеленню, свіжими огірками і яєчним салатом, прикрасивши гілочками петрушки або кропу.
Смачні пиріжки самоси з овочами теж заслуговують, щоб їх спробували. Подробиці рецепта – у відео.